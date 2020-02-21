Emre Mor şoku! Galatasaray'dan Yunanistan'a gitti ama...

“LUCE EKTİ, EMRE TELEFONLARI AÇMADI" Inter’le görüştüğümüz dönemde, Mircea Lucescu, Türk milli takımının başına yeni geçmişti. Yurt dışında oynayan Türk oyuncularla bir toplantı ayarladı. Ömer Toprak, Nuri Şahin, Kaan Ayhan, Emre Mor falan… Hepimiz bu toplantı için Düsseldorf’a gittik. Gittik ama bir baktık Lucescu yok, Tayfur Havutçu var. Tayfur Hoca bize dedi ki; “Lucescu’nun acil işi vardı, Dortmund’a uçtu”. Emre de dedi ki, “Madem hoca Dortmund’a gidecekti biz neden kalkıp Dortmund’dan Düsseldorf’a geldik. Emre bu konu hakkında Mircea Lucescu’ya baya sinirlenmişti. Bu olay kapandıktan sonra Tayfur Hoca, Emre Mor’u aradı. Emre Mor da numarayı tanımadığı için ve son yaşanan olaya öfkeli olduğu için telefonu açmadı. Bunun üzerine Tayfur Hoca beni aradı. Lucescu’nun, Emre Mor’la görüşmek istediğini iletti. Ben de dedim ki, “Şu an Milano’dayım. Akşama Dortmund’a geçeceğim. Milano’da olduğumu öğrenince “Hayırdır?” diye sordu. Ben de Emre Mor’un Inter’e transfer olacağını söyledim. O sırada Tayfur Hoca yine beni aradı, Lucescu’nun Emre Mor ile konuşmak istediğini iletti. Ben de Emre’ye bu işi uzatmamasını söyledim. Çünkü Lucescu, Inter’in hocası. Bu süreçte Lucescu ile iletişimde kalması bizim için olumlu olurdu.