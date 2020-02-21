Haber Giriş: 21 Şubat 2020 - 10:49,
Emre Mor şoku! Galatasaray'dan Yunanistan'a gitti ama...
Galatasaray'a büyük umutlarla transfer olan fakat kısa dönem performansıyla hayal kırıklığı yaratan Emre Mor Yunanistan'da da şok etkisi yarattı.
Henüz bir lig maçında forma giyemeyen Emre Mor, sadece kupada şans bulabildi. Emre Mor, Lamia ile oynanan çeyrek final maçının 55. dakikasında oyuna girdi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.
Celta Vigo ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Emre Mor'un eski menajeri Muzzi Özcan ile yaptığımız özel röportajın öne çıkan kısımları şöyleydi;
Snus adı verilen o maddenin doping olduğu söyleniyor?
Eğer ben bu çocuğa doping yaptırdıysam neden hiç doping cezası almadı? Avrupa maçlarından sonra doping testleri yapıldı. Hiçbir şey çıkmadı. Böyle bir şey olmuş olsa bu testlerin hiçbirinden geçemezdi. Bu madde nereden geliyor biliyor musun? Finlandiya, İsviçre, Norveç ve Danimarka. Bu dört ülkede çıkan bir madde bu. Danimarka hariç bu ülkelerden hiçbirine gitmedim. İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya’daki futbolcuların yüzde 60-70’i zaten bunları kullanıyor. İçinde yalnızca nikotin var.
İtalyan basını, Emre Mor’un Inter’e transferinin 5 milyon avroluk menajerlik ücreti yüzünden iptal olduğunu yazmıştı. Adım adım nasıl gelişti o süreç?
Borussia Dortmund, Emre Mor’u satma kararı almıştı. Ben de Inter’den 15 milyon avroluk teklif getirmiştim. Anlaşma sağlanmıştı. Kontrat detaylarını konuşmak için Milano’ya gittik. Hiçbir sorun çıkmadı, ön protokol imzaladık. Belgelerin hepsi bende var. Daha sonra ben döndüm ve Emre ile konuştum. Dortmund’dan kazandığının neredeyse iki katını kazanacaktı. Hemen kabul etti. Ben de Inter’i arayıp kabul ettiğimizi bildirdim. Bu görüşmeden sonra Inter bizden birkaç gün süre istedi. Dortmund ile bonservisin ödeme şeklini görüşmek istediler. Finansal Fair Play’e takılmamak için ödeme koşullarıyla ilgili pazarlık yapma amacındaydılar.
“BİR TEK FATİH TERİM OLUMLU KONUŞMUŞ”
Inter, Emre Mor’un transferine ilişkin 6-7 kişiyle görüşmüş. Hepsi eski hocaları… Bunlardan yalnızca bir kişi Emre Mor’la ilgili olumlu görüş bildirmiş; o da Fatih Terim. Kalan hepsi kötülemiş. Ben de dedim ki, “Emre Mor, Danimarka’yı bırakıp Türk milli takımını tercih ettiği için kötülemişlerdir.” Bu transferden biraz korktuklarını söylediler. Ben de Dortmund’da hiçbir sıkıntı yaşanmadığını savunarak Emre Mor’a kefil oldum. Her oyuncunun bir kusuru vardır. Emre Mor da dört dörtlük bir futbolcu değil. Negatif yönleri var ancak pozitif yönleri daha fazladır.
“LUCE EKTİ, EMRE TELEFONLARI AÇMADI"
Inter’le görüştüğümüz dönemde, Mircea Lucescu, Türk milli takımının başına yeni geçmişti. Yurt dışında oynayan Türk oyuncularla bir toplantı ayarladı. Ömer Toprak, Nuri Şahin, Kaan Ayhan, Emre Mor falan… Hepimiz bu toplantı için Düsseldorf’a gittik. Gittik ama bir baktık Lucescu yok, Tayfur Havutçu var. Tayfur Hoca bize dedi ki; “Lucescu’nun acil işi vardı, Dortmund’a uçtu”. Emre de dedi ki, “Madem hoca Dortmund’a gidecekti biz neden kalkıp Dortmund’dan Düsseldorf’a geldik. Emre bu konu hakkında Mircea Lucescu’ya baya sinirlenmişti. Bu olay kapandıktan sonra Tayfur Hoca, Emre Mor’u aradı. Emre Mor da numarayı tanımadığı için ve son yaşanan olaya öfkeli olduğu için telefonu açmadı. Bunun üzerine Tayfur Hoca beni aradı. Lucescu’nun, Emre Mor’la görüşmek istediğini iletti. Ben de dedim ki, “Şu an Milano’dayım. Akşama Dortmund’a geçeceğim. Milano’da olduğumu öğrenince “Hayırdır?” diye sordu. Ben de Emre Mor’un Inter’e transfer olacağını söyledim. O sırada Tayfur Hoca yine beni aradı, Lucescu’nun Emre Mor ile konuşmak istediğini iletti. Ben de Emre’ye bu işi uzatmamasını söyledim. Çünkü Lucescu, Inter’in hocası. Bu süreçte Lucescu ile iletişimde kalması bizim için olumlu olurdu.
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