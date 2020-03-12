Emre Can deliye döndü! Neymar'ı...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) ve Atletico Madrid adını çeyrek finale yazdırdı.Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 16 turu rövanşlarına, 2 maçla devam edildi.Son şampiyon Liverpool veda etti Günün diğer karşılaşmasında ise İngiliz ekibi Liverpool, İspanya'nın Atletico Madrid takımını konuk etti.Son şampiyon Liverpool, Wijnaldum'un 43. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda başka gol sesi çıkmayınca uzatmalara gidildi.Ev sahibi ekipte Firmino 94. dakikada ağları sarsarak farkı 2'ye çıkarsa da, Atletico Madrid Llorente'nin 97, 105 1 ve 120 1. dakikalarda attığı gollerle karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.Bu sonuçla, ilk maçı da 1-0 kazanan Atletico Madrid adını çeyrek finale yazdırdı.Fransa'nın PSG takımı, deplasmanda 2-1 yenildiği Alman temsilcisi Borussia Dortmund'u ağırladı.Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan maçta ev sahibi ekip, 28. dakikada Neymar ve 45 1. dakikada Bernat'ın attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı ve son 8 takım arasına girdi.Parc Des Princes'de oynanan müsabakanın son anlarında tansiyon bir hayli yükseldi.Borussia Dortmund forması giyen Türk asıllı Alman yıldız Emre Can, Brezilyalı yıldız Neymar'ın üzerine yürüdü. Paris Saint Germain'li futbolcular Di Maria ve Marquinhos'un da dahil olduğu kavga bir anda büyürken, iki takım oyuncuları birbirine girdi.Güçlükle sakinleşen Emre Can, olayların ardından kırmızı kartla oyun dışında kalırken, maç kaldığı yerden devam etti.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları, 17-18 Mart'ta oynanacak 4 maçla sona erecek.İşte dev mücadelelerden objektiflere yansıyanlar...