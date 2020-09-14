Emre Belözoğlu'nun 30 gol ve 15 gol atar tarifi yaptığı futbolcular kim? | Fenerbahçe transfer haberleri
Emre Belözoğlu'nun kurduğu strateji spor kulislerinde haftanın en çok konuşulan iddialarından biri oldu. 30 gol ve 15 gol atar denilerek transfer listesine konulan isimlerin kim olduğu merak edilirken, Tümer Metin bu isimler hakkında bilgi vermezken bahsi geçen konuşmayı açıkladı.. Peki Fenerbahçe'de 30 gol ve 15 gol atar denilerek transfer listesine konulan isimler kimler?
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Süper Lig’in ilk haftasında Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor'u 2-1 yendiği maçın ardından Tümer Metin, TRT Spor'da Emre Belözoğu ile transfer konusunda yaptığı görüşmeyi açıklamıştı.
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30 GOL RAHAT ATAR
Fenerbahçe'nin iki golcüyle görüştüğünü aktaran Tümer Metin, "Emre Belözoğlu ile konuştum. Sohbet ettik, dertleştik. Bilgi akışı oldu biraz. Vedat Muriqi'in gidişinden sonra 5-6 M euro kaynak elde edeceğiz dedi. Ayrıca 30 gol atacak ve o da yetmez, arkasından 15 gol atabilecek iki santrafor. Hazır, buldum. Emre Belözoğlu, 30 golü atacağını düşündüğü forveti bana söyledi, bence de 30'u rahat atar. Vedat satılır satılmaz alacağız. Ligin 2., 3. haftasına kalmayacak." ifadelerini kullanmıştı.Yıldız bir stoper alacaklarını da Emre Belözoğlu'nun söylediğini kaydeden Tümer Metin, "Bir isim stoper gelecek dedi. İsmi söyledi, paylaşma dedi, ben o yüzden paylaşmıyorum. Tisserand'dan farklı olabilir. Bir stoper olacak dedi" ifadelerini kullandı.
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CAVANİ-MANDUZKİC KONUŞULDU AMA
Bu sözler Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırırken isimlerin kim olduğu konusunda farklı yorumlar yapıldı. Tümer Metin'in yaptığı açıklamaların ardından Fenerbahçe taraftarı, bu golcülerin kimler olduğunu merak etmeye başladı.İşte Emre Belözoğlu'nun '30 gol ve 15 gol' tarifi yaptığı isimler... Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin Lazio'ya gitmesiyle birlikte transferde resmi adım adımlar atılıyor.
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Aynı şekilde Miha Zajc'ın satın alma opsiyonuyla birlikte Genoa'ya gitmesi ve Jailson'un 4-5 milyon euro bandında satışları da sarı lacivertlilerin elini rahatlatacak.
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FENERBAHÇE'YE 2 SÜPER GOLCÜ BİRDEN
Fenerbahçe'nin Porto’nun yıldız forveti Ze Luis için resmi adımı attığı ve 29 yaşındaki Portekizli golcünün bonservisi için yoklama yaptı.Sarı lacivertlilerin efsane ismi Emre Belözoğlu, Ze Luis'i arayarak oyuncunun durumuyla ilgili bilgi aldı. Oyuncunun bonservisinin 8 milyon civarı olduğu bilgisi aktarıldı.
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TARİFE UYUYOR
Adını ilk kez Braga ile duyuran Ze Luis, 2015’te 6,5 milyon euro’ya transfer olduğu Spartak Moskova’da 4 sezon forma giydi. Rusya’da kaldığı süre boyunca Spartak Moskova ile 109 maça çıkan Ze Luis, 35 gol atıp 23 asist yaptı.7 MİLYON EUROYA DÜŞÜRÜLDÜ Yorumcu Serdar Ali Çelikler de yaptığı değerlendirmede "Emre Belözoğlu, Ze Luis'i aramış. Ze Luis, 'Ben gelirim ama bonservisim var' demiş. 8 Milyon euro bonservis 7 milyon euroya düşürüldü. Emre Belözoğlu öncesinde Cavani ile de görüşüp bilgi almış." bilgisini aktardı.İKİNCİ GOLCÜ İÇİN 2 ADAY Fenerbahçe'nin büyük hedeflerinden birinin de Mbwana Samatta olduğu ve Aston Villa ile satın alma opsiyonlu kiralama pazarlıkları yapıldığı iddia edildi.Uzun lig maratonunu düşünen Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun oyuncunun menajerleri ile iletişim kurduğu ve aşama kaydettiği de bildirildi.SEFEROVİC İDDİASI Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Benfica’nın Boşnak asıllı İsviçreli golcüsü Seferovic için Portekiz ekibine teklifte bulunduğu da iddialar arasında.
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Ze Luis kimdir
José Luís Mendes Andrade ya da lakabıyla Zé Luís (24 Ocak 1991; Fogo, Yeşil Burun Adaları) Yeşil Burun Adalı millî futbolcu. Santrfor mevkisinde oynamaktadır. Liga NOS takımlarından Porto'da forma giymektedir.Gil VicenteDoğan Fogo, Zé Luís onun son gençlik kulübü ile yaş 18 iş yaşamına başladı Gil Vicente FC . İlk sezonunda Segunda Liga kulübü için sadece beş maçta oynadı - ilk maçına 29 Kasım 2009'da GD Chaves'e karşı 0-3 ev sahibi mağlubiyetle gelecek - ancak dört gol atmayı başardı.In 2010–11, under new manager Paulo Alves, Zé Luís netted ten times for the Barcelos side as they achieved promotion to the Primeira Liga after a five-year absence, as champions.BragaOn 2 June 2011, he signed for S.C. Braga on a five-year contract.Zé Luís de görev yaptığı dönemde iki kredi büyü hizmet Minho eski kulüp Gil ile üç ay geçirdikten, ve bir tam sezon ile Videoton FC Macaristan'da - o da düzenli özellikli Braga B ikinci sıra. Braga'nın ana kadrosuyla geri döndüğünde, 7 Nisan 2015'te kariyerinde ilk hat-trickini yaptı ve Taça de Portugal yarı finalinde evinde Rio Ave FC'yi 3-0 yenerek (toplamda 4–1); kampanya sırasında Eder ile pozisyon için savaştı, tüm müsabakaları kapsayan 11 golle bitirdi.Spartak Moskova7 Temmuz 2015'te Zé Luís, Rusya Premier Ligi kulübü FC Spartak Moskova'ya katıldı. 2016-17 sezonunda takımı tarihte 22. kez yerel şampiyonayı kazanarak beş gol attı.Temmuz 2017'de Zé Luís, Spartak ile olan bağlantısını 2021'e kadar uzattı.[12] 2018-19 sezonunda, on lig golüyle (tüm yarışmalardan 14'ü) beşinci sırada bitirmek için katkıda bulundu.Porto2 Temmuz 2019'da Spartak, Zé Luís'nin FC Porto'ya transferinin kabul edildiğini açıkladı ve üç gün sonra dört yıllık bir sözleşme imzalandı. Vitória de Setúbal'ın 4-0 iç sahasında oynadığı ikinci lig maçında sadece üç gol attı.Millî takım kariyeriZé Luís, 24 Mayıs 2010'da Yeşil Burun Adaları millî futbol takımı için ilk maçına çıktı ve Güney Afrika'daki FIFA Dünya Kupası'na hazırlanan Portekiz ile Covilhã'da bir hazırlık maçında bir dakika oynadı. 2013 Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan kadroya teknik direktör Lúcio Antunes tarafından seçildi, ancak kişisel nedenlerden dolayı çekildi.Zé Luís milli takım için ilk golünü 6 Eylül 2014'te, 2015 Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Nijer'e karşı deplasmanda 3–1 galibiyetle attı.[19] Mavi Köpekbalıkları sonunda Ekvator Ginesi'nde finallere ulaştığında ikincisi, dört gün sonra Zambiya'ya karşı evinde 2-1 zafer kazandı.
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Mbwana Ally Samatta kimdir
Tam adı Mbwana Ally Samatta olan futbolcu, 23 Aralık 1992 tarihinde Tanzanya'nın Dar es Salam kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin African Lyon takımında başlayan Samatta, Simba SC ve TP Mazembe formalarını terletmesinin ardından Ocak 2016'da KRC Genk'e transfer oldu. Belçika ekibinde etkili bir performans sergileyen Tanzanyalı forvet, Ocak 2020'de 10.5 milyon Euro karşılığında Aston Villa'nın yolunu tuttu. Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 14 maçta boy gösteren golcü futbolcu, 1 gol kaydetti. Tanzanya Milli Takımı'nın vazgeçilmez isimlerinden olan 27 yaşındaki golcü, 51 kez terlettiği milli takım formasıyla 11 gol attı. 1.83 boyundaki futbolcu, santrforun yanı sıra forvet arkasında da görev yapabiliyor. Samatta'nın güncel piyasa değeri ise 9.5 milyon Euro.