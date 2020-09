Emre Belözoğlu'nun 30 gol ve 15 gol atar tarifi yaptığı futbolcular kim? | Fenerbahçe transfer haberleri

Ze Luis kimdir José Luís Mendes Andrade ya da lakabıyla Zé Luís (24 Ocak 1991; Fogo, Yeşil Burun Adaları) Yeşil Burun Adalı millî futbolcu. Santrfor mevkisinde oynamaktadır. Liga NOS takımlarından Porto'da forma giymektedir.Gil VicenteDoğan Fogo, Zé Luís onun son gençlik kulübü ile yaş 18 iş yaşamına başladı Gil Vicente FC . İlk sezonunda Segunda Liga kulübü için sadece beş maçta oynadı - ilk maçına 29 Kasım 2009'da GD Chaves'e karşı 0-3 ev sahibi mağlubiyetle gelecek - ancak dört gol atmayı başardı.In 2010–11, under new manager Paulo Alves, Zé Luís netted ten times for the Barcelos side as they achieved promotion to the Primeira Liga after a five-year absence, as champions.BragaOn 2 June 2011, he signed for S.C. Braga on a five-year contract.Zé Luís de görev yaptığı dönemde iki kredi büyü hizmet Minho eski kulüp Gil ile üç ay geçirdikten, ve bir tam sezon ile Videoton FC Macaristan'da - o da düzenli özellikli Braga B ikinci sıra. Braga'nın ana kadrosuyla geri döndüğünde, 7 Nisan 2015'te kariyerinde ilk hat-trickini yaptı ve Taça de Portugal yarı finalinde evinde Rio Ave FC'yi 3-0 yenerek (toplamda 4–1); kampanya sırasında Eder ile pozisyon için savaştı, tüm müsabakaları kapsayan 11 golle bitirdi.Spartak Moskova7 Temmuz 2015'te Zé Luís, Rusya Premier Ligi kulübü FC Spartak Moskova'ya katıldı. 2016-17 sezonunda takımı tarihte 22. kez yerel şampiyonayı kazanarak beş gol attı.Temmuz 2017'de Zé Luís, Spartak ile olan bağlantısını 2021'e kadar uzattı.[12] 2018-19 sezonunda, on lig golüyle (tüm yarışmalardan 14'ü) beşinci sırada bitirmek için katkıda bulundu.Porto2 Temmuz 2019'da Spartak, Zé Luís'nin FC Porto'ya transferinin kabul edildiğini açıkladı ve üç gün sonra dört yıllık bir sözleşme imzalandı. Vitória de Setúbal'ın 4-0 iç sahasında oynadığı ikinci lig maçında sadece üç gol attı.Millî takım kariyeriZé Luís, 24 Mayıs 2010'da Yeşil Burun Adaları millî futbol takımı için ilk maçına çıktı ve Güney Afrika'daki FIFA Dünya Kupası'na hazırlanan Portekiz ile Covilhã'da bir hazırlık maçında bir dakika oynadı. 2013 Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan kadroya teknik direktör Lúcio Antunes tarafından seçildi, ancak kişisel nedenlerden dolayı çekildi.Zé Luís milli takım için ilk golünü 6 Eylül 2014'te, 2015 Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Nijer'e karşı deplasmanda 3–1 galibiyetle attı.[19] Mavi Köpekbalıkları sonunda Ekvator Ginesi'nde finallere ulaştığında ikincisi, dört gün sonra Zambiya'ya karşı evinde 2-1 zafer kazandı.