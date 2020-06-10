Emre Belözoğlu'ndan Tahir Karapınar itirafı! Seçilme sebebi...

"HERKES ÇOK SEVİP SAYAR" Emre Belözoğlu ayrıca, “Ancak burada mühim olan en önemli şey herkesin Tahir Hoca’yı çok sevip çok saymasıdır. Bu benim için de böyledir ben de herkes gibi Tahir Hocam’ı çok sever ve sayarım” şeklinde konuştu.