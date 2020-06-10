Emre Belözoğlu'ndan Tahir Karapınar itirafı! İlk transferi de ortaya çıktı...

Fenerbahçe’yi sezonun sonuna kadar taşıyacak, daha sonra da Altyapı Koordinatörlüğü görevini sürdürecek Tahir Karapınar ile ilgili görüşlerini aldığımız Sarı lacivertlilerin kaptanı Emre Belözoğlu, tecrübeli teknik adamla ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.
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"3-4 YILDIR TANIYORUM"
Emre Belözoğlu, Tahir Karapınar ile ilgili olarak, “Çok güzel bir insandır Tahir Ağabey. Benim kendisini tanımam çok eskiye dayanmıyor 3-4 yıldır tanıyorum” dedi.
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"HERKES ÇOK SEVİP SAYAR"
Emre Belözoğlu ayrıca, “Ancak burada mühim olan en önemli şey herkesin Tahir Hoca’yı çok sevip çok saymasıdır. Bu benim için de böyledir ben de herkes gibi Tahir Hocam’ı çok sever ve sayarım” şeklinde konuştu.
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"ÇOK GÜZEL İŞLER YAPACAKTIR"
Karapınar’ın büyük bir tecrübeye sahip olduğunu dile getiren kaptan, “Altyapı tecrübesi, birikimi, insanlığıyla Tahir Hoca Dereağzı’nda çok güzel işler yapacaktır” dedi.
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"SENEYE DÜŞÜNÜLEN BİR HAMLEYDİ"
Belözoğlu şöyle devam etti: “Milli takım, Ege-Akdeniz bölge oyuncu tarama havuzunun da çok geniş olması ayrı bir avantaj. Seneye düşünülen bir hamleydi."
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"PRO LİSANS YÜZÜNDEN ÖNE ÇEKTİK"
"Fakat mevcut Pro Lisans ihtiyacımız ve tecrübesinden A takımda da 8 hafta faydalanma düşüncemizle hamleyi öne çektik.”
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"ARAYA BİRİNİ KOYMA HUYU YOKTUR"
Eski takım arkadaşı Ufuk Dündar ise şu değerlendirmeleri yaptı: “Birçok teknik adam gibi kulis yanı olmadığı, araya birini koyma huyu olmadığı için kıymetinin anlaşılması yıllar aldı."
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"PIRLO GİBİ FUTBOL AKLI VARDIR"
"O doğruyu arayanın onu gelip bulmasını ister. Futbol sahasına geometrik açıdan, üç boyutlu bakar, herkesten farklı düşünür. Pirlo gibi futbol aklı vardır.”
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"KARAKTERLİ BİR İNSANDIR"
Teknik direktör Mehmet Özdilek, Konyaspor’da birlikte görev yaptığı Karapınar’ı şu sözlerle anlattı: “Kendisi hem oyunculuk hem antrenörlük kariyerinde herkesin sevip saydığı düzgün bir birey ve karakterli bir insandır. Genç milli takım antrenörlüğü yanı sıra İzmir ve Akdeniz Bölgesi oyuncu havuzunu iyi yöneten, bilgili bir kişidir. Bu yönlerini bildiğimiz için Konya’da yardımcı hoca olarak bünyemize almıştık. "
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"FENERBAHÇE'DE KOLAY BİR SÜREÇ YAŞAMAYACAK"
"Alt yapı ve organizasyon şemasını çok iyi bilen bir insandır ancak Fenerbahçe’de üst tarafta 8 maçlık periyotta kolay bir süreç yaşamayacak. Büyük bir takımı sezon sonuna kadar götürmek bile büyük bir sorumluluk ister. Ancak Tahir Hoca, gerek insani boyutu, gerek iletişim becerisi gerek güzel karakteriyle bu işi iyi götürecektir."
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"FUTBOL KALİTESİ TARTIŞILMAZ"
Hem Fenerbahçe’de hem de Altay’da forma giyen Toprak Kirtoğlu, İzmir ekibinde aynı dönemende birlikte futbol oynadığı Tahir Karapınar’ı şu sözlerle anlattı: “Tahir Ağabey benim takım arkadaşımdır ve onun hem futbol kalitesi hem de kişiliği asla tartışılmaz."
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"ÇOK DOĞRU BİR İSİM"
"Karakteri çok kıymetli bir insan. Özelikle altyapıda gençlerin çok örnek alacağı özelliklere sahip bir isim. Fenerbahçe alt yapısına hem karakter, kişilik hem de futbol olarak çok şey katacaktır çok doğru bir isim."
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"SAYGI DUYMAMAK İMKANSIZ"
"Ben kendisiyle 5 kadar Altay’da oynadım sonra Fenerbahçe’ye oradan da Kocaelispor’a gittim 7 yıl sonra tekrar Altay’a geri döndüğümde Tahir Ağabey 35 yaşında sol bek olarak oynuyordu. Saygı duymamak imkansız.”
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İLK TRANSFERDE ANLAŞMA TAMAM
Tahir Karapınar'ın gelişiyle birlikte genç oyunculara daha fazla eğilmesi beklenen Fenerbahçe, İsmail Yüksek ve Barış Sungur'un ardından bir genç yıldız adayını daha kadrosuna kattı.
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BİLAL BUDAK İMZAYI ATIYOR
Ajansspor'un haberine göre, sarı lacivertliler Manisaspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Bilal Budak'un transferi için anlaşma sağladı. Gelecek sezon sportif direktör olarak Emre Belözoğlu'nun yürüttüğü görüşmeler sonunda Manisa, genç yeteneğini 200 bin lira ve bir sonraki satıştan pay karşılığında vermeye razı oldu.
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YENİ YUSUF ŞİMŞEK
Oyun stiyle Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı Yusuf Şimşek'e benzetilen 16 yaşındaki Bilal Budak, Manisaspor formasıyla bu sezon 21 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.