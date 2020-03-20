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Futbol
Haber Giriş: 20 Mart 2020 - 20:40, /

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu yeni sistemi anlattı: "Karar sonrası..."

Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan corona vürüsü salgını ve bu salgın sebebiyle liglerin ertelenmesi hakkında açıklamalar yaptı.

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Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, FB TV'de corona virüsünü ve ligin ertelenmesini değerlendirdi.

2EN KISA ZAMANDA ATLATACAĞIZ

EN KISA ZAMANDA ATLATACAĞIZ

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Koronavirüs nedeniyle insanlık olarak zor günler yaşıyoruz. Devletimizin virüsle mücadele etmek için aldığı kararlar, süreci iyi yönetmesi de inşallah bu dönemi en kısa zamanda atlatmamıza vesile olacak diye düşünüyorum

3HER KARARA SAYGILIYIZ

HER KARARA SAYGILIYIZ

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın da aldığı kararla Süper Lig ile beraber basketbol ve voleybol liglerindeki maçları erteledi. Gerek Cumhurbaşkanlığımızın, gerek Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, gerek TFF’nin aldığı her türlü karara hem bireysel hem oyuncular anlamında hem de kulüp olarak saygı duyduğumuzu ifade etmeliyim

4ANTRENMANLARA BAŞLAYACAĞIZ

ANTRENMANLARA BAŞLAYACAĞIZ

Ertelenme kararının hemen akabinde takım olarak toplanma yaptık. Zeki Hocamızın hazırlamış olduğu bir haftalık evde çalışma programı belirlendi. Pazartesi gününden itibaren de bizlere tedarik edilecek, evde kullanacağımız malzemelerle beraber antrenmanlara başlayacağız

5PROGRAMIMIZI GÜNCELLEYECEĞİZ

PROGRAMIMIZI GÜNCELLEYECEĞİZ

Bireysel Performans Uzmanı Fatih Yıldız hocamızın da gözetiminde antrenmanlarımız video sistemi eşliğinde takip edilecek. Bireysel antrenmanlarımızı tamamladıktan sonra da önümüzdeki hafta federasyon da sezonun yeniden başlamasıyla ilgili bir tarih belirleyecektir diye ümit ediyorum. Ona göre de programımızı güncelleyeceğiz

6HERKES EVİNDE KALMALI

HERKES EVİNDE KALMALI

Ülkemizin ve dünyanın geçtiği bu zor süreçte, futbol otomatik olarak geride kalmalıydı. Bizler evimizde çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah ülkemiz de dünya da bu salgını bir an önce atlatır. Herkesi virüsle mücadele konusunda devletimizin uyarılarını dikkate almaya davet ediyorum. Bizler de antrenmanlarımızı evde yapacağız. Olabildiğince herkesin evlerinde kalması gerektiğini söylemek zorundayım. Çok bulaşıcı bir virüs.

7UMARIM EN KISA SÜREDE ATLATIRIZ

UMARIM EN KISA SÜREDE ATLATIRIZ

Sağlık Bakanlığı’nda özveriyle çalışan bireylere ayrıca bir vatandaş olarak teşekkür etmek istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı da içinde bulunduğumuz süreci hem sporcuların sağlığı açısından hem de spor kulüplerinin menfaatleri doğrultusunda çok doğru yönettiler. İnşallah en kısa sürede bu süreci ülkemiz atlatır. En az kayıpla bu dönemi atlarız. İnanıyorum ki dünya en az sıkıntıyla bu süreci atlatır

8MOTİVASYONU TARAFTARDAN ALIYORUZ

MOTİVASYONU TARAFTARDAN ALIYORUZ

Sporcu olark benim söyleyebileceğim, devletimizin aldığı bir karar var, kulüp ve sporcu anlamında biz buna uymalıyız. Biz motivasyonumuzu taraftardan da alıyoruz. Ülkemizde 2-3 gündir aldığımız ölüm haberleri var, dünyayı da takip ediyoruz.

9DOĞRU BİR KARAR

DOĞRU BİR KARAR

Oyuncu profilleri yabancı ağırlıklı, onların motivasyonu bir Türk oyuncu ile aynı kalmayabiliyor ama biz Fenerbahçeli oyuncular olarak alınan tüm kararlara saygılı davrandık. Yerinde ve doğru bir karar alındığını düşünüyorum sonunda. Süreci devletimiz bence, hem kulüpleri, hem de sporcu sağlığını düşünerek en doğru kararı verdi. Bir Türk sporcu olarak, devletimizin ve bakanlıklarımızın aldığı her kararın yanında olmamız ve saygı duymamız gerekiyor.

10KOLAY BİR SÜREÇ DEĞİL AMA...

KOLAY BİR SÜREÇ DEĞİL AMA...

Bizler de evde kalacağız, evde kalmalıyız, ülkemizde birçok kişinin de evde kalması gerekiyor. Sporcuların antrenmanları devam edecek. Lütfen evde kalalım. Bu süreci inşallah ülkemiz tek vücut halinde atlatacaktır. Kolay bir süreçten geçmiyor dünya, ülkemizde de bunun etkileri olacaktır.

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