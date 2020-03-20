Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu yeni sistemi anlattı: "Karar sonrası..."

DOĞRU BİR KARAR Oyuncu profilleri yabancı ağırlıklı, onların motivasyonu bir Türk oyuncu ile aynı kalmayabiliyor ama biz Fenerbahçeli oyuncular olarak alınan tüm kararlara saygılı davrandık. Yerinde ve doğru bir karar alındığını düşünüyorum sonunda. Süreci devletimiz bence, hem kulüpleri, hem de sporcu sağlığını düşünerek en doğru kararı verdi. Bir Türk sporcu olarak, devletimizin ve bakanlıklarımızın aldığı her kararın yanında olmamız ve saygı duymamız gerekiyor.