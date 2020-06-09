MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriEmre Belözoğlu ve Okan Buruk'tan Galatasaray itirafı! Inter'e transfer süreci...
GeriFutbol Emre Belözoğlu ve Okan Buruk'tan Galatasaray itirafı! Inter'e transfer süreci...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 09 Haziran 2020 - 19:41,

Emre Belözoğlu ve Okan Buruk'tan Galatasaray itirafı! Inter'e transfer süreci...

Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu ve Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, 2001 yılında Inter'e transfer olmalarının hikayelerini anlattı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Sezon sonunda Fenerbahçe'de sportif direktör olarak görev alacak olan Emre Belözoğlu ve Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, 2000 yılında Galatasaray ile kazandıkları UEFA Kupası'nın ardından 2001 yılında Inter'e transfer olma süreçleri hakkında konuştu.

2İLK HEDEF EMREYDİ
Abone Olgoogle-news

'İLK HEDEF EMRE'YDİ'

Transfer sürecini anlatan Okan Buruk, şöyle konuştu; ''Avrupa'da yakaladığınız başarılar özellikle Avrupa gündemine çıkmanızı daha çok sağlıyor. Burada aslında ilk niyet Emre’yi Inter’e katmaktı.''

3BENİMKİ DAHA SONRA OLDU
Abone Olgoogle-news

'BENİMKİ DAHA SONRA OLDU'

''Benimki daha sonra gelişen bir olay oldu. İlk planda hem yaşı hem yeteneği itibariyle Avrupa’nın en gözde, genç oyuncularından biriydi.''

4
Abone Olgoogle-news

''Daha sonra benim olayım da gelişti. Bu da hem bizim hem oynadığımız takım Galatasaray hem de Türkiye için değişik bir dönemdi. Zor da geçti.''

5
Abone Olgoogle-news

''Baktığımızda iki Türk futbolcunun yurt dışına gitmesi Türk Futbolu ve Galatasaray için önemli bir olaydı.''

6FARKLI TAKIMLARDAN TEKLİF ALIYORDUK
Abone Olgoogle-news

'FARKLI TAKIMLARDAN TEKLİF ALIYORDUK'

Emre Belözoğlu ise şu sözleri kullandı; ''O dönemde çok iyi bir takımımız vardı. Gerek Türkiye Ligi'nde gerekse Avrupa’da çok başarılıydık. Bunun neticesinde farklı farklı takımlardan transfer teklifleri alıyorduk. Benim adıma Inter izlemeye geldiğinde birkaç kez görüşmüştük kendileriyle.''

7GALATASARAYI BEKLEDİK AMA...
Abone Olgoogle-news

'GALATASARAY'I BEKLEDİK AMA...'

''Fakat o dönem biz Galatasaray’ın bir teklifini bekliyorduk. Bize bir teklifte bulunmayınca sezon sonunda son 3-4 maçımızı izleyip bir karar vermek durumunda kalacaktık.''

8
Abone Olgoogle-news

''O dönemler beni izlemeye geliyorlardı. Scout ekibinin başındaki kişiyle görüşmemizde takımımızda bazı diğer oyuncuları da izlediklerini söylemişlerdi.''

9BENDEN DAHA İYİSİ OKAN BURUK
Abone Olgoogle-news

'BENDEN DAHA İYİSİ OKAN BURUK'

''Hatta beni izlerken benden daha iyi bir oyuncuyu izlediklerini söylediler. O oyuncu da Okan Buruk idi. O yüzden ikimiz birden transfer olduk.''

10
Abone Olgoogle-news

''Onun da söylediği gibi bu transferlerin gerçekleşmesi Türk Futbolu adına çok önemliydi.''

11
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi