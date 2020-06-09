Emre Belözoğlu ve Okan Buruk'tan Galatasaray itirafı! Inter'e transfer süreci...

Sezon sonunda Fenerbahçe'de sportif direktör olarak görev alacak olan Emre Belözoğlu ve Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, 2000 yılında Galatasaray ile kazandıkları UEFA Kupası'nın ardından 2001 yılında Inter'e transfer olma süreçleri hakkında konuştu.
2
Abone Ol
'İLK HEDEF EMRE'YDİ'
Transfer sürecini anlatan Okan Buruk, şöyle konuştu; ''Avrupa'da yakaladığınız başarılar özellikle Avrupa gündemine çıkmanızı daha çok sağlıyor. Burada aslında ilk niyet Emre’yi Inter’e katmaktı.''
3
Abone Ol
'BENİMKİ DAHA SONRA OLDU'
''Benimki daha sonra gelişen bir olay oldu. İlk planda hem yaşı hem yeteneği itibariyle Avrupa’nın en gözde, genç oyuncularından biriydi.''
4
Abone Ol
''Daha sonra benim olayım da gelişti. Bu da hem bizim hem oynadığımız takım Galatasaray hem de Türkiye için değişik bir dönemdi. Zor da geçti.''
5
Abone Ol
''Baktığımızda iki Türk futbolcunun yurt dışına gitmesi Türk Futbolu ve Galatasaray için önemli bir olaydı.''
6
Abone Ol
'FARKLI TAKIMLARDAN TEKLİF ALIYORDUK'
Emre Belözoğlu ise şu sözleri kullandı; ''O dönemde çok iyi bir takımımız vardı. Gerek Türkiye Ligi'nde gerekse Avrupa’da çok başarılıydık. Bunun neticesinde farklı farklı takımlardan transfer teklifleri alıyorduk. Benim adıma Inter izlemeye geldiğinde birkaç kez görüşmüştük kendileriyle.''
7
Abone Ol
'GALATASARAY'I BEKLEDİK AMA...'
''Fakat o dönem biz Galatasaray’ın bir teklifini bekliyorduk. Bize bir teklifte bulunmayınca sezon sonunda son 3-4 maçımızı izleyip bir karar vermek durumunda kalacaktık.''
8
Abone Ol
''O dönemler beni izlemeye geliyorlardı. Scout ekibinin başındaki kişiyle görüşmemizde takımımızda bazı diğer oyuncuları da izlediklerini söylemişlerdi.''
9
Abone Ol
'BENDEN DAHA İYİSİ OKAN BURUK'
''Hatta beni izlerken benden daha iyi bir oyuncuyu izlediklerini söylediler. O oyuncu da Okan Buruk idi. O yüzden ikimiz birden transfer olduk.''
10
Abone Ol
''Onun da söylediği gibi bu transferlerin gerçekleşmesi Türk Futbolu adına çok önemliydi.''