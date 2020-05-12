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GeriFutbol Emre Belözoğlu, Türkiye'de en beğendiği futbolcuyu Fenerbahçe'ye transfer ediyor!
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Futbol
Haber Giriş: 12 Mayıs 2020 - 08:12,

Emre Belözoğlu, Türkiye'de en beğendiği futbolcuyu Fenerbahçe'ye transfer ediyor!

Fenerbahçe'nin sembol ismi Emre Belözoğlu, yeni görevindeki ilk icraatını yaptı.

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Güçlü ve alternatifli bir kadro için düğmeye basan yönetim, hedefindeki isimler için somut adımlar atmaya başladı.

 

 

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Gelecek sezon sportif direktörlük görevine getirilmesi beklenen Emre Belözoğlu, gençleri takıma kazandırmaya çalışırken, yeni bir görev aldı.

 

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Başkan Koç, Emre'ye transfer konusunda tam yetki verdi ve Emre Belözoğlu ilk hamlesini yaptı.

 

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Tecrübeli futbolcu, Türkiye'de en beğendiği Türk futbolcuyu transfer etmek için girişimlere resmen başladı.

 

 

5SÖZLEŞMESİ 2024TE BİTİYOR
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SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTİYOR

Fenerbahçe'nin bu sezon başında da resmi teklif yaptığı İrfan için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ olumsuz yanıt vermişti.

 

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Kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun gelmeye sıcak bakması halinde eli güçlenecek olan sarı-lacivertliler, Başakşehir ile tekrar masaya oturacak.

 

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Eski takım arkadaşını ikna etmesi beklenen Emre'nin, İrfan Can'la sürekli iletişim halinde olduğu öğrenildi. Ayrıca İrfan'ın da birçok konuda Emre'den tavsiye ve bilgi aldığı da kaydedildi.

 

8SON DÖNEMİN VAZGEÇİLMEZİ
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SON DÖNEMİN VAZGEÇİLMEZİ

4. sezonuna girdiği Başakşehir'in vazgeçilmezleri arasında yer alan İrfan Can Kahveci, A Milli Takım'ın da bankoları arasına girdi.

 

 

 

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Ay-yıldızlı ekibin EURO 2020 Elemeleri'nde 6 kritik maçta forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, performansıyla teknik direktör Şenol Güneş'ten övgüler almıştı.

 

 

10FENERBAHÇEYİ YAKIN TAKİPTE
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FENERBAHÇE'Yİ YAKIN TAKİPTE

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'nin twitter hesabından yaptığı paylaşımları da beğeniyordu. Bu beğenileri daha önce çok konuşulan İrfan, son dönemde ise bu konuya dikkat ediyor ve tartışmaların önüne geçiyor.

 

11İDOLÜ ALEX DE SOUZA
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İDOLÜ ALEX DE SOUZA

Fotomaç'ın haberine göre yakın çevresinden Fenerbahçeli olduğunu gizlemeyen İrfan Can Kahveci'nin idolü ise Alex de Souza... Daha önce verdiği röportajda Fenerbahçe'nin eski oyuncusuna övgüler yağdıran İrfan, "Alex'in videolarını izleyerek büyürüm. Ben de onun gibi olmak isterim. İdolüm Alex" ifadelerini kullanmıştı.

 

12HER YERDE OYNUYOR
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HER YERDE OYNUYOR!

Orta sahada görev yapan ve oyunun iki yönünü de kullanan İrfan Can Kahveci, 10 numara pozisyonu ile kanatlarda da görev yapıyor. Teknik kapasitesi yüksek olan 24 yaşındaki futbolcu, uzaktan şutlarıyla da dikkat çekiyor.

 

 

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Başakşehir formasıyla bu sezon 31 resmi maçta sahaya çıkan İrfan, bu karşılaşmalarda 8 gole direkt katkı sağladı. Milli futbolcu, 6 kez rakip fileleri havalandırırken, 2 de asist yaptı.

 

 

 

 

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ARTILARI: Kilit ve ara paslar * Adam geçme * Uzaktan şutlar

EKSİLERİ: Top kapma

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