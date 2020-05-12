Emre Belözoğlu, Türkiye'de en beğendiği futbolcuyu Fenerbahçe'ye transfer ediyor!
Fenerbahçe'nin sembol ismi Emre Belözoğlu, yeni görevindeki ilk icraatını yaptı.
SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTİYOR
Fenerbahçe'nin bu sezon başında da resmi teklif yaptığı İrfan için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ olumsuz yanıt vermişti.
Eski takım arkadaşını ikna etmesi beklenen Emre'nin, İrfan Can'la sürekli iletişim halinde olduğu öğrenildi. Ayrıca İrfan'ın da birçok konuda Emre'den tavsiye ve bilgi aldığı da kaydedildi.
Ay-yıldızlı ekibin EURO 2020 Elemeleri'nde 6 kritik maçta forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, performansıyla teknik direktör Şenol Güneş'ten övgüler almıştı.
İDOLÜ ALEX DE SOUZA
Fotomaç'ın haberine göre yakın çevresinden Fenerbahçeli olduğunu gizlemeyen İrfan Can Kahveci'nin idolü ise Alex de Souza... Daha önce verdiği röportajda Fenerbahçe'nin eski oyuncusuna övgüler yağdıran İrfan, "Alex'in videolarını izleyerek büyürüm. Ben de onun gibi olmak isterim. İdolüm Alex" ifadelerini kullanmıştı.