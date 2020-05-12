Emre Belözoğlu, Türkiye'de en beğendiği futbolcuyu Fenerbahçe'ye transfer ediyor!

FENERBAHÇE'Yİ YAKIN TAKİPTE

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'nin twitter hesabından yaptığı paylaşımları da beğeniyordu. Bu beğenileri daha önce çok konuşulan İrfan, son dönemde ise bu konuya dikkat ediyor ve tartışmaların önüne geçiyor.