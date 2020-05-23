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GeriFutbol Emre Belözoğlu, Survivor Aycan'a müjdeyi verdi! "Başkana ileteceğim..."
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Futbol
Haber Giriş: 23 Mayıs 2020 - 08:47,

Emre Belözoğlu, Survivor Aycan'a müjdeyi verdi! "Başkana ileteceğim..."

Survivor Aycan canlı yayında istemişti, Emre Belözoğlu'ndan cevap geldi...

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1Spor Arena | Süleyman Arat
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Spor Arena | Süleyman Arat

Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, Hürriyet'e özel açıklamalarda bulundu ve Survivor'da yarışan milli futbolcu Aycan'a müjdeyi verdi.

2Ramazan Bayramını kutladı
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Ramazan Bayramını kutladı

Süper Lig’de 12 Haziran’da yeniden başlaması planlanan maçlar çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de kaptan Emre Belözoğlu, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı’nın tüm İslam alemine sağlık ve huzur getirmesini diledi.

3Taraftara seslendi
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Taraftara seslendi

Tecrübeli futbolcu, kaptan olarak Fenerbahçeliler’in de bayramını ayrıca kutlayarak, “Önümüzdeki süreçte gerek yönetimimiz, gerek sporcular ve tüm camia el ele vererek çok daha güçlü bir Fenerbahçe yaratacağız. Ben buna inanıyorum, bütün Fenerbahçeliler de inansınlar” ifadelerini kullandı.

4Hedef Ziraat Türkiye Kupası
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Hedef Ziraat Türkiye Kupası

Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası’nın en kolay ulaşılabilir hedef olduğunu ifade ederek, “Federasyonumuzdan lig ve kupa planlamasının birlikte yapılmasını bekliyoruz” dedi.

5Tedirginlik hissetmiyorum
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Tedirginlik hissetmiyorum

Gerek Samandıra’da yaptıkları antrenmanlarda gerekse 12 Haziran’da başlatılacak lig için bir tedirginlik hissetmediğini belirten Emre Belözoğlu şöyle devam etti: “Kulübümüz bizlerin sağlığı için gerekli olan her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünüyor ve uyguluyor. Testlerimiz de eksiksiz yapılıyor o nedenle içimde en ufak bir tedirginlik yok. Lig ve kupa maçlarının başlamasına yönelikte gerek Sağlık Bakanlığımız’ın gerek Federasyonumuz’un maçlara başlama konusunda en doğru kararı vereceklerine inanıyoruz.”

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İsmail Yüksek ve altyapıya alınan 59 genç futbolcu için görüşlerini sorduğumuz Belözoğlu “Sadece Fenerbahçe’nin değil, bütün Türkiye’nin geleceği gençlerdedir. Ben Fenerbahçe’de gençlerin çok başarılı olacağına inanıyorum. Biz de elbette ki onların gelişmeleri için elimizden ne geliyorsa yapacağız” dedi.

7Aycanı destekliyorum
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Aycan'ı destekliyorum

Survivor programını zaman buldukça izlediğini belirten Emre Belözoğlu kadın futbolcu Aycan’ın kendisi için söylediği güzel sözlere teşekkür etti.

8Başkana bizzat ileteceğim
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"Başkana bizzat ileteceğim"

Emre Belözoğlu, “Ben de Fenerbahçeli olduğu için elbette ki Aycan’ı destekliyorum. Ondan gelen Fenerbahçe’nin bir kadın futbol takımı kurması talebini de başkana bizzat ileteceğim” dedi.

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Michael Jordan’ın hayatını anlatan ‘Last Dance’ yi ilgiyle izlediğini belirten Emre Belözoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

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“Jordan benim için dünyanın en iddialı sporcusudur. Her idmanında ve her maçında gerek kendi takımı gerek rakip takım oyuncularına meydan okuyan tek oyuncudur. Bu yüzden onun hayatını keyifle izliyorum."

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