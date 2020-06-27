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GeriFutbol Emre Belözoğlu'nun gözyaşları!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 27 Haziran 2020 - 21:33,

Emre Belözoğlu'nun gözyaşları!

Nedeni ortaya çıktı

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Süper Lig'in 29. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, 90+5'te Ozan Tufan'ın attığı golle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

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Sarı-Lacivertliler, 65'te 10 kişi kalan rakibi karşısında 2-1 geriye düşse de 90 ve 90+5'te gelen gollerle Avrupa Kupaları yolunda önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

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İnanılmaz bir sona sahne olan maçta kaptan Emre Belözoğlu'nun gözyaşları ise karşılaşmanın önüne geçti.

4İLK YARIDA MORALİ BOZULMUŞTU
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İLK YARIDA MORALİ BOZULMUŞTU

Maçın ilk yarısında çok etkisiz bir oyun sergileyen Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu'nun morali bir hayli bozulmuştu.

5OYUNA GİRDİ, TAKIMI HAREKETLENDİRDİ
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OYUNA GİRDİ, TAKIMI HAREKETLENDİRDİ

0-0 biten ilk yarının ardından ikinci devrenin ilk bölümünde oyuna dahil olan Belözoğlu, oyuna girer girmez takıma hareketlilik getirdi.

6GÖKHAN TÖREYİ ATTIRDI
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GÖKHAN TÖRE'Yİ ATTIRDI

Emre Belözoğlu ile girdiği ikili mücadele sonrasında Gökhan Göre kırmızı kart görünce konuk takım 10 kişi kaldı.

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Emre Belözoğlu ve Gökhan Töre pozisyonun ardından tartışmaya başladı.

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Emre, Gökhan'a pozisyonda neden kırmızı kart gördüğünü izah etmeye çalıştı.

9EMRE SEVİNÇTEN AĞLADI
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EMRE SEVİNÇTEN AĞLADI

Ozan Tufan'ın 90+5'teki golü sonrası Fenerbahçeli futbolcular büyük sevinç yaşarken, Emre Belözoğlu ise bir anda gözyaşlarına boğuldu.

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Yaşanan şaşkınlık sonrası sevinçten ağladığı anlaşılan Emre Belözoğlu'nu önce Serdar Aziz teselli etmeye çalıştı.

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Ardından ise Garry Rodrigues ve Nabil Dirar, kaptana destek verdi.

121 SENE DAHA OYNAMASINI İSTERİM
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"1 SENE DAHA OYNAMASINI İSTERİM"

Fenerbahçe teknik direktörü Tahir Karapınar ise Emre Belözoğlu'yla ilgili olarak maç sonrası şunları söyledi:

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"Onun gibi oyuncular az yetişiyor. Emre'nin 1 sene daha oynamasını isterdim. Çok büyük bir karakter. Nitekim Volkan da öyle. Fenerbahçe için bunlar şans. Bunların kullanılması gerekiyor. Yetenekli futbolcu oyunun kaderini her zaman değiştirir. Yaşı kaç olursa olsun. Ben Emre'nin oynamasını istiyorum ama işleri yoğun. Bütün sorumluluğu aldığı için antrenmanlara az çıkıyor. Bizle çok fazla çalışamıyor. Gelecek senenin planlamalarını yapıyor"

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