MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriEmre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye getiriyor! Transfer listesi ortaya çıktı...
GeriFutbol Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye getiriyor! Transfer listesi ortaya çıktı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 17 Mayıs 2020 - 10:21,

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye getiriyor! Transfer listesi ortaya çıktı...

Gelecek sezon Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini yapacak olan Emre Belözoğlu'nun transfer listesi ortaya çıktı. Listede sürpriz isimler var.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arayı iyi değerlendiren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

2
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'nin bu sezonki transfer politikası bir hayli farklı olacak. Spekülatif ve pahalı transfer dönemini kapatan Sarı lacivertliler bonservisi elinde olan ya da kiralanma imkanı olan kaliteli yerli oyuncuların peşine düşmüş durumda.

3
Abone Olgoogle-news

Emre Belözoğlu önderliğinde yürütülen transfer operasyonunda Milli futbolculara ağırlık verildi.

4
Abone Olgoogle-news

Bu sezonun ardından gelecek yıl transferde etkin bir rol üstlenecek olan Emre Belözoğlu, şimdiden harekete geçmiş durumda.

5MERT ÇETİN SÜRPRİZİ
Abone Olgoogle-news

MERT ÇETİN SÜRPRİZİ

Takvim'in haberine göre; Transfer listesinin başında ise Roma'nın 23 yaşındaki Türk stoperi Mert Çetin var.

6
Abone Olgoogle-news

Mert Çetin'i Galatasaray ile birlikte 3 İtalyan kulübü istese de Fenerbahçe bir hayli yol almış durumda.

7
Abone Olgoogle-news

Listede yer alan diğer isimler ise Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mert Hakan, Emre Kılınç ve Berat Özdemir…

8ORTA SAHAYA BERAT HAMLESİ
Abone Olgoogle-news

ORTA SAHAYA BERAT HAMLESİ

Orta sahada forma giyen Berat Özdemir'in G.Birliği ile 1 yıllık daha sözleşmesi var. Eğer başkent temsilcisi ile anlaşma sağlanırsa Berat da çubuklu formayı giyecek. Aksi taktirde 21 yaşındaki merkez orta saha için önümüzdeki yıl beklenecek.

9CANER ERKİN DÖNÜYOR MU
Abone Olgoogle-news

CANER ERKİN DÖNÜYOR MU?

Caner için ilk başlarda olumsuz mesajlar gelse de zaman geçtikçe milli yıldızı isteyenlerin sayısı fazlalaştı.

10
Abone Olgoogle-news

İlk başlarda ismine karşı çıkan Fener taraftarı zaman geçtikçe Caner'i 6 yıl giydiği çubuklu formaya daha fazla yakıştırmaya başladı. Caner'i Fener'e isteyen taraftarlar artık çoğunlukta.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi