Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye getiriyor! Transfer listesi ortaya çıktı...
Gelecek sezon Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini yapacak olan Emre Belözoğlu'nun transfer listesi ortaya çıktı. Listede sürpriz isimler var.
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Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arayı iyi değerlendiren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
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Fenerbahçe'nin bu sezonki transfer politikası bir hayli farklı olacak. Spekülatif ve pahalı transfer dönemini kapatan Sarı lacivertliler bonservisi elinde olan ya da kiralanma imkanı olan kaliteli yerli oyuncuların peşine düşmüş durumda.
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Emre Belözoğlu önderliğinde yürütülen transfer operasyonunda Milli futbolculara ağırlık verildi.
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Bu sezonun ardından gelecek yıl transferde etkin bir rol üstlenecek olan Emre Belözoğlu, şimdiden harekete geçmiş durumda.
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MERT ÇETİN SÜRPRİZİ
Takvim'in haberine göre; Transfer listesinin başında ise Roma'nın 23 yaşındaki Türk stoperi Mert Çetin var.
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Mert Çetin'i Galatasaray ile birlikte 3 İtalyan kulübü istese de Fenerbahçe bir hayli yol almış durumda.
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Listede yer alan diğer isimler ise Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mert Hakan, Emre Kılınç ve Berat Özdemir…
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ORTA SAHAYA BERAT HAMLESİ
Orta sahada forma giyen Berat Özdemir'in G.Birliği ile 1 yıllık daha sözleşmesi var. Eğer başkent temsilcisi ile anlaşma sağlanırsa Berat da çubuklu formayı giyecek. Aksi taktirde 21 yaşındaki merkez orta saha için önümüzdeki yıl beklenecek.
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CANER ERKİN DÖNÜYOR MU?
Caner için ilk başlarda olumsuz mesajlar gelse de zaman geçtikçe milli yıldızı isteyenlerin sayısı fazlalaştı.
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İlk başlarda ismine karşı çıkan Fener taraftarı zaman geçtikçe Caner'i 6 yıl giydiği çubuklu formaya daha fazla yakıştırmaya başladı. Caner'i Fener'e isteyen taraftarlar artık çoğunlukta.