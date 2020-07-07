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GeriFutbol Emre Belözoğlu, 39 yaşında tarihe geçti! 'Zlatan Ibrahimovic gibi...'
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 07 Temmuz 2020 - 21:44,

Emre Belözoğlu, 39 yaşında tarihe geçti! 'Zlatan Ibrahimovic gibi...'

Fenerbahçe'de 39 yaşındaki kaptan Emre Belözoğlu, Gençlerbirliği maçında attığı golle tarihe geçti, Zlatan Ibrahimovic'in başarısına ortak oldu.

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Fenerbahçe, Süper Lig'de Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalırken karşılaşmaya Emre Belözoğlu damgasını vurdu.

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Fenerbahçe, 39 yaşındaki kaptanın oyuna girmesinin ardından topla daha çok oynamaya başladı, daha çok pozisyona girdi.

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Nitekim Fenerbahçe, aradığı golü de Emre Belözoğlu ile buldu...

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Emre Belözoğlu, ceza sahasının dışından sol ayağının dışı ile çok sert bir şut ile topu ağlarla buluşturdu ve takımına 1 puanı getiren isim oldu.

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Bu golün ayrıca Emre Belözoğlu için önemi büyüktü. Kaptan, attığı bu golle Süper Lig tarihinde dört farklı onyılda gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

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1990'lar, 2000'ler, 2010'lar ve 2020'lerde gol atan Emre, Süper Lig'de bunu başaran ilk futbolcu oldu.

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Emre Belözoğlu'ndan önce bu başarıyı kısa bir süre önce İsveçli forvet Zlatan Ibrahimovic göstermişti.

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Ibrahimovic, Milan formasıyla attığı golle dört farklı onyılda gol atmayı başarmıştı.

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39 yaşındaki futbolcunun bu başarısı sosyal medyada da oldukça dikkat çekti.

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Sosyal medyada Fenerbahçe taraftarları, Emre Belözoğlu için '1 yıl daha oyna' yorumlarında bulundu.

11SEVİNMELİ MİYİM, ÜZÜLMELİ MİYİM...
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'SEVİNMELİ MİYİM, ÜZÜLMELİ MİYİM...'

Maçın ardından konuşan Belözoğlu, ''Elimden geleni yapmaya çalışıyorum, bu duruma sevinmeli miyim, üzülmeli miyim bilmiyorum. Benim kaderim olmuş, ya kahraman ilan ediliyoruz, ya hain ilan ediliyoruz.'' sözlerini kullandı.

12BELKİ DE ALLAH BU YÜZDEN NASİP EDİYOR
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'BELKİ DE ALLAH BU YÜZDEN NASİP EDİYOR'

Futbolu çok sevdiğini belirten Emre, ''Futbolu çok seviyorum, bu ülkede futbol oynayan birçok futbolcudan daha çok seviyorum futbolcu. Belki de oyuna girdikten gol atmayı Allah'a bana bu yüzden nasip ediyor.'' dedi.

13BENİM İÇİN KOLAY OLMAYACAK
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'BENİM İÇİN KOLAY OLMAYACAK'

Bırakma kararının kolay olmayacağını söyleyen kaptan, ''Fenerbahçe taraftarı bize inansın. Önümüzde çözmemiz gereken çok ciddi sorunlar var, bunları liderimiz Ali Koç önderliğinde çözeceğiz. Fenerbahçe taraftarı bize inansın. Eğer bırakma kararı alırsam benim için de kolay bir süreç olmayacak.'' şeklinde konuştu.

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