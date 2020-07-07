Emre Belözoğlu, 39 yaşında tarihe geçti! 'Zlatan Ibrahimovic gibi...'

'BELKİ DE ALLAH BU YÜZDEN NASİP EDİYOR' Futbolu çok sevdiğini belirten Emre, ''Futbolu çok seviyorum, bu ülkede futbol oynayan birçok futbolcudan daha çok seviyorum futbolcu. Belki de oyuna girdikten gol atmayı Allah'a bana bu yüzden nasip ediyor.'' dedi.