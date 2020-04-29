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Futbol
Haber Giriş: 29 Nisan 2020 - 07:49,

Emmanuel Emenike'den sürpriz teknik direktör açıklaması! Fenerbahçe...

Emmanuel Emenike'nin canlı yayında yaptığı açıklamalar ses getirdi...

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Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Emmanuel Emenike, teknik direktör arayışlarında olan eski takımına mesaj yolladı.

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Bir Instagram hesabında canlı yayına katılan Nijeryalı futbolcu, Fenerbahçe'ye teknik direktör olarak dönmek istediğini söyledi.

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Emenike son olarak Belçika'nın Westerlo takımına transfer olmuş ancak fizik olarak hazır olmadığı gerekçesiyle sözleşmesi feshedilmişti.

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İşte Emenike'nin Fenerbahçe açıklamalarından satır başları:

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"Gelecek sezon bir takıma gidecek miyim, ne olacağını göreceğiz, işlerin nasıl gideceğini göreceğiz."

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"Fenerbahçe'yi seviyorum, Fenerbahçe her zaman benim evim. Bir şeyler için uğraşıyorum."

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"Webo ile görüşüyorum, çok iyi biri. Onunla bir şeyler yapmaya çalışıyorum."

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"Türkiye'ye Yobo ile gelmeye hazırlanıyordum ama bu çılgınlık başladı."

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"Umarım gelecekte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olurum. Fenerbahçe'de sorumlu ben olsam, şu anda göreve kendimi getirirdim. İnşallah ileride olacağım."

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