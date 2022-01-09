Emirhan İlkhan kimdir? Beşiktaş'ın genç oyuncusu Emirhan kaç yaşında nereli? İşte hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

Emirhan İlkhan'ın hayatı Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında bir kez daha gündeme geldi. Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynadığı Süper Kupa finalinde ikinci yarı oyuna giren ve performansı ile göz dolduran 17 yaşındaki oyuncu bu kez ceza sahasında yaptığı düzgün vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. Batuhan Karadeniz'den bu yana Süper Lig'de gol atan en genç Beşiktaş oyuncusu olan Emirhan İlkhan, U16 ve U18 Milli Takımı formaları da giydi.