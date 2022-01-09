Emirhan İlkhan kimdir? Beşiktaş'ın genç oyuncusu Emirhan kaç yaşında nereli? İşte hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler
Beşiktaş'ın genç oyuncusu Emirhan İlkhan, Çaykur Rizespor maçına damga vurdu. Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçında 60. dakikada ilk golünü attı. Süper Kupa maçından sonra bir kez daha forma şansı bulan genç oyuncunun kariyer hayatı sporseverler tarafından bir kez daha gündeme geldi. Orta sahada görev yapan genç futbolcu, 2019 yılından bu yana Beşiktaş altyapısında forma giydi. Peki, Emirhan İlkhan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Beşiktaş oyuncusu Emirhan İlkhan'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler.
Emirhan İlkhan'ın hayatı Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında bir kez daha gündeme geldi. Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynadığı Süper Kupa finalinde ikinci yarı oyuna giren ve performansı ile göz dolduran 17 yaşındaki oyuncu bu kez ceza sahasında yaptığı düzgün vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. Batuhan Karadeniz'den bu yana Süper Lig'de gol atan en genç Beşiktaş oyuncusu olan Emirhan İlkhan, U16 ve U18 Milli Takımı formaları da giydi.
EMİRHAN İLKHAN KİMDİR?
Beşiktaş’ta 2004 doğumlu Emirhan İlkhan, kariyerindeki ilk profesyonel deneyimini Turkcell Süper Kupa maçında yaşamıştı. Genç futbolcu, oyuna girmesine karşın takımın en çok adam eksilten futbolcusu olmuştu. 17 yaşındaki Emirhan, şans bulması halinde ilk kez bir Süper Lig maçında forma giydi. Beşiktaş'ın U19 oyuncusu olan Emirhan İlkhan, Batuhan Karadeniz’den bu yana Süper Lig’de Beşiktaş formasıyla gol atan en genç oyuncu oldu.
Profesyonel kariyerinin ilk maçına çıkan 17 yaşındaki futbolcu, orta sahada görev yapıyor. 2019 yılından bu yana Beşiktaş altyapısında forma giyen genç orta saha iki kez de U18 Milli Takım'ın formasını giydi.
U16 ve U18 Milli Takımı formaları da giyen Emirhan'ın Beşiktaş ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
U16 ve U18 Milli Takımı formaları da giyen Emirhan'ın Beşiktaş ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.