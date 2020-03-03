El Clasico'da Elif Aksu sürprizi! Vinicius Junior paylaştı...

İsmi sürekli aşk dedikodularına karışan güzel model Elif Aksu, bu kez İspanya'da ortaya çıktı.Real Madrid forması giyen Vinicius Junior'ı izlemek için daha önce Türk Telekom Stadı'na giden Aksu, bu kez Madrid'in yolunu tuttu.1992 doğumlu model, Real Madrid'in Barcelona'yı 2-0 mağlup ettiği El Clasico'yu Santiago Bernabéu'da tribünden takip etti.İkili maçtan sonra Vinicius Junior'ın 71. dakikada Barcelona ağlarına gönderdiği ve perdeyi açarak galibiyetin habercisi olan golü kutlamak için biraraya geldi.2000 doğumlu futbolcu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla o anları aktardı ve Elif Aksu için 'arkadaşım' ifadesini kullandı.Geçtiğimiz dönemlerde ikilinin aşk yaşadığı öne sürülmüştü.2019 yılında Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray - Real Madrid maçını tribünden takip edenler arasında Türk güzel Elif Aksu da vardı.Aksu, oyuna giren Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior'ı hikayesinde İngilizce Haydi notuyla paylaşmıştı.Vinicius Junior'ın ise 1-0 kazandıkları maç sonrası Aksu'nun hikayesini kalp emojisiyle paylaşması dikkatlerden kaçmamıştı.Elif Aksu'nun adı daha önce PSG'nin yıldız oyuncusu Neymar ve ünlü dövüşçü Conor McGregor ile de anılmıştı.İkilinin el ele fotoğraf vermesi dikkatlerden kaçmamış, görüntü sosyal medyada olay olmuştu.Hatta Fransız ve İngiliz medyası, Elif ile Neymar'ın aşk yaşadığına dikkat çekmişti.Daha sonra ise başta Romanya basını olmak üzere Hollanda ve İtalyan medyası, Elif Aksu'nun İrlandalı dünyaca ünlü boksör Conor McGregor'la birlikte olduğunu iddia etmişti.27 yaşındaki Türk asıllı Avusturyalı model, iki sene önce İbiza'da sevgilisinin Ferrari'si ile kaza yapıp tutuklanmıştı.