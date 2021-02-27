Eintracht Frankfurt ile anlaşmıştı! Ali Akman, Bursaspor ve Lewandowski...

RAKİBİNE GİDİYOR AMA TAKIMIN BAŞINDA Yine Bundesliga'da Borussia Dortmund, teknik direktörlük görevi için sezon sonunda takımın başına Borussia Mönchengladbach'ı çalıştıran Marco Rose'u getireceğini açıklamıştı. Dortmund ile Mönchengladbach arasında sadece 3 puan fark var ve bu iki takım, Avrupa kupalarına gidebilmek için birbirleriyle mücadele ediyorlar.