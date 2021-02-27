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Futbol
Haber Giriş: 27 Şubat 2021 - 11:19 | 

Eintracht Frankfurt ile anlaşmıştı! Ali Akman, Bursaspor ve Lewandowski...

Bursaspor'un 18 yaşındaki golcüsü Ali Akman, Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt ile anlaştıktan sonra kadro dışı kalmıştı. Bu karar sonrası akıllara Robert Lewandowski ve diğer transferler geldi.

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Bursaspor, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Ali Akman'ın Eintracht Frankfurt ile anlaşması üzerine genç futbolcuyu 3 Şubat tarihinde kadro dışı bırakmıştı.

2ETİK DIŞI TRANSFER
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''ETİK DIŞI TRANSFER''

Bursaspor yine aynı dönemde 4 futbolcunun da sakatlık yaşamasıyla Giresunspor ile oynanan maça altyapıdan 9 futbolcu dahil etmek zorunda kalmıştı.

3BÜYÜK DÜŞÜŞ
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BÜYÜK DÜŞÜŞ

Ali Akman, Bursaspor ile sözleşmesinin bitmesinin ardından Eintracht Frankfurt'a gidecek. Ancak Bursaspor, kadro dışı kararının ardından talihsizliklerin de gelmesiyle büyük bir düşüş yaşadı.

4KADRO DIŞI KARARINDAN 3 GÜN SONRA...
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KADRO DIŞI KARARINDAN 3 GÜN SONRA...

Kadro dışı kararının 3 gün sonrasında Bursaspor, takımdan 8'i futbolcu, 11 kişinin koronavirüse yakalandığını açıkladı.

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Bursaspor yine aynı dönemde 4 futbolcunun da sakatlık yaşamasıyla Giresunspor ile oynanan maça altyapıdan 9 futbolcu dahil etmek zorunda kalmıştı.

6SON 4 MAÇTA 1 GOL
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SON 4 MAÇTA 1 GOL

Ali Akman'ın kadro dışı kalmasının ardından 1. Lig'de 4 maç oynayan Bursaspor bu maçlardan Giresunspor, Balıkesirspor, Menemenspor'a kaybederken Tuzlaspor ile berabere kaldı. Yeşil beyazlı ekip, oynadığı bu 4 maçta sadece 1 gol atabildi.

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Şanssızlıkların peşini bırakmadığı yeşil beyazlı ekip, son 5 maçın 4'ünü kaybederken, 1. Lig'de 10. sıraya düşüp play-off potasının 7 puan gerisinde kaldı.

8GÜNDEM KONUSU OLMUŞTU
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GÜNDEM KONUSU OLMUŞTU

Bursaspor'da kadro dışı kalan Ali Akman, 1. Lig'de 18 maça çıkarken 10 gol ve 3 asist üreterek 13 gole doğrudan katkıda bulunmuştu. Ali Akman'ın kadro dışı kararı futbol kamuoyunu ikiye bölmüş, bir kısım Bursaspor'u eleştirirken bir diğer kesim ise haklı bulmuştu.

9ALMANYADAN AÇIKLAMA
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ALMANYA'DAN AÇIKLAMA

Eintracht Frankfurt'un teknik direktörü Adi Hütter ise Ali Akman için ''Onun Bundesliga'ya uyum sağlayacağını düşünmesem, bu transfere onay vermezdim. Oyun tarzını izlemek beni keyiflendiriyor. Verdikleri karar utanç verici. Ancak Ali'nin yaz aylarında bizimle yapacağı antrenmanlara maç eksiğini tamamlayacağını düşünüyorum.'' demişti.

10AVRUPADA ÖRNEKLER NASIL
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AVRUPA'DA ÖRNEKLER NASIL?

Peki Avrupa'da bunun örnekleri var mı? Geçtiğimiz yıllarda Bayern Münih, Borussia Dortmund ile sözleşmesi bitecek olan Robert Lewandowski ve Mario Götze'yi kadrosuna katmıştı. İki futbolcu da sezonu Dortmund ile tamamladıktan sonra Bayern'e gitmişti.

1142.5 MİLYON EUROYA İMZALADI
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42.5 MİLYON EUROYA İMZALADI

Bayern Münih bu sezon da şampiyonluktaki en büyük rakiplerinden Leipzig'in Fransız savunma oyuncusu Dayot Upamecano'yu kadrosuna katmıştı. Genç futbolcunun serbest kalma maddesi olan 42.5 milyon euroyu ödeyen Bayern, yeni stoperine sezon sonunda kavuşacak. Dayot Upamecano ise Leipzig formasıyla oynamaya devam ediyor.

12RAKİBİNE GİDİYOR AMA TAKIMIN BAŞINDA
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RAKİBİNE GİDİYOR AMA TAKIMIN BAŞINDA

Yine Bundesliga'da Borussia Dortmund, teknik direktörlük görevi için sezon sonunda takımın başına Borussia Mönchengladbach'ı çalıştıran Marco Rose'u getireceğini açıklamıştı. Dortmund ile Mönchengladbach arasında sadece 3 puan fark var ve bu iki takım, Avrupa kupalarına gidebilmek için birbirleriyle mücadele ediyorlar.

13AYRILIĞI AÇIKLAMIŞTI, TURU GETİRDİ
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AYRILIĞI AÇIKLAMIŞTI, TURU GETİRDİ

Ajax'tan Brian Brobbey ise sözleşmesi bitince sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklamıştı. Brobbey, Ajax'ın Avrupa Ligi'nde Lille'i 2-1 yendiği maçta asist yapıp takımının tur atlamasına katkıda bulunmuştu.

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