''Eğer ligde kalırsa futbol tarihine kara leke olarak geçecek!''

TÜRKİYE 310 DELEGENİN 126'SI KULÜP YÖNETİCİSİ Bu arada son bir not: TFF Başkanı’nı da halen 310 civarında delege seçiyor. Bu delegelerin 126’sı Süper Lig kulüplerinin önerdiği aktif yöneticiler. Bir teknik adamın TFF delegesi olması için milli takım çalıştırması, bir futbolcunun 75 kez milli formayı giymesi, bir hakeminse uluslararası bir turnuvada yarı final yönetmesi gerekiyor. Oysa hasbelkader bir Süper Lig kulübü yöneticisiyseniz, Türk futbolunun kaderi sizin elinizde. Türk futbolunun yıllardır neden böyle yönetildiğinin en basit açıklaması bu sanırım.