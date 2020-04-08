Efsane isim Ronaldinho kefaletle serbest! Cezasını orada tamamlayacak...
Sahte pasaport düzenlemek iddiasıyla Paraguay'da tutuklanan ve 6 ay hapis cezası alan Brezilyalı eski yıldız futbolcu Ronaldo de Assis Moreira, bilinen adıyla "Ronaldinho" serbest bırakıldı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Paraguay'a sahte pasaportla girerken yakalanan ve tutuklanan Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho'dan flaş haber geldi.
2
DÜNYA TAKİPTE
Mart ayının başlarında ağabeyi Assis ile Paraguay'a sahte pasaportla girerken yakalanan ve mahkeme sonrası tutuklanan 40 yaşındaki Ronaldinho'nun hapishanede yaşadıkları, dünya tarafından yakından takip ediliyor.
3
FOTOĞRAFLARI SIZDIRILMIŞTI
Hapishanedeki ilk günlerinde görevlilerin büyük ilgisiyle karşılaşan efsane futbolcunun fotoğrafları gardiyanlar tarafından sosyal medyaya sızdırılmıştı. Sızdırılan görüntülerde Ronaldinho, görevlilere imza dağıtırken ve bir şeyler yiyip içerken görülüyordu.
4
HAPİSHANEDE ŞOV YAPTI
Hapishanede düzenlenen futsal turnuvasında Ronaldinho ve takımı şampiyon olmuş, 11-2 biten maçta Brezilyalı yıldız 5 gol atıp 6 asist yapmıştı. Turnuvayı kazanan Ronaldinho'nun takımına kupa ve 16 kilo füme domuz eti verildi.
5
HIRSIZ VE KATİLE KAYBETTİ
Ronaldinho'nun yine internete sızdırılan bir videoda ayak tenisi oynadığı görüldü. 40 yaşındaki efsanenin, bir hırsız ve katile karşı yaptığı ayak tenisi maçını kaybettiği belirtildi. Ayak tenisi videosunda ise Ronaldinho'nun formunun yerinde olduğu görüldü.
6
SALGIN SEBEBİYLE HÜCRESİ AYRILMIŞTI
Barcelona'dan takım arkadaşı Puyol, Ronaldinho'nun hapishanesinde corona virüsü ile ilgili bir problem olmadığını, salgının büyümesi sonrası hücresinin de ayrıldığını ifade etmişti.
7
HAPİSHANENİN ÖNÜNDE KALABALIKLAR...
Ronaldinho'nun tutuklu kaldığı hapishanenin önünde günün belirli saatlerinde kalabalık gruplar, Brezilyalı efsaneyi görmek için bekliyordu.
8
1.6 MİLYON DOLAR KEFALET ÜCRETİ
Ronaldinho ve kardeşi Assis'in, 32 gün cezaevinde kaldıktan sonra 1,6 milyon dolar kefalet bedeli karşılığında serbest bırakıldığı belirtildi.
9
CEZAYI OTELDE TAMAMLAYACAK
İkilinin cezalarının ev hapsine çevrildiği ve cezanın kalan kısmını Paraguay'ın başkenti Asuncion'daki bir otelde tamamlayacakları ifade edildi.
10
Ronaldinho ve kardeşi Assis, 6 Mart'ta tutuklanarak cezaevinde gönderilmişti.