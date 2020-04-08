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Futbol
Haber Giriş: 08 Nisan 2020 - 01:39, /

Efsane isim Ronaldinho kefaletle serbest! Cezasını orada tamamlayacak...

Sahte pasaport düzenlemek iddiasıyla Paraguay'da tutuklanan ve 6 ay hapis cezası alan Brezilyalı eski yıldız futbolcu Ronaldo de Assis Moreira, bilinen adıyla "Ronaldinho" serbest bırakıldı.

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Paraguay'a sahte pasaportla girerken yakalanan ve tutuklanan Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho'dan flaş haber geldi.

2DÜNYA TAKİPTE

DÜNYA TAKİPTE

Mart ayının başlarında ağabeyi Assis ile Paraguay'a sahte pasaportla girerken yakalanan ve mahkeme sonrası tutuklanan 40 yaşındaki Ronaldinho'nun hapishanede yaşadıkları, dünya tarafından yakından takip ediliyor.

3FOTOĞRAFLARI SIZDIRILMIŞTI

FOTOĞRAFLARI SIZDIRILMIŞTI

Hapishanedeki ilk günlerinde görevlilerin büyük ilgisiyle karşılaşan efsane futbolcunun fotoğrafları gardiyanlar tarafından sosyal medyaya sızdırılmıştı. Sızdırılan görüntülerde Ronaldinho, görevlilere imza dağıtırken ve bir şeyler yiyip içerken görülüyordu.

4HAPİSHANEDE ŞOV YAPTI

HAPİSHANEDE ŞOV YAPTI

Hapishanede düzenlenen futsal turnuvasında Ronaldinho ve takımı şampiyon olmuş, 11-2 biten maçta Brezilyalı yıldız 5 gol atıp 6 asist yapmıştı. Turnuvayı kazanan Ronaldinho'nun takımına kupa ve 16 kilo füme domuz eti verildi.

5HIRSIZ VE KATİLE KAYBETTİ

HIRSIZ VE KATİLE KAYBETTİ

Ronaldinho'nun yine internete sızdırılan bir videoda ayak tenisi oynadığı görüldü. 40 yaşındaki efsanenin, bir hırsız ve katile karşı yaptığı ayak tenisi maçını kaybettiği belirtildi. Ayak tenisi videosunda ise Ronaldinho'nun formunun yerinde olduğu görüldü.

6SALGIN SEBEBİYLE HÜCRESİ AYRILMIŞTI

SALGIN SEBEBİYLE HÜCRESİ AYRILMIŞTI

Barcelona'dan takım arkadaşı Puyol, Ronaldinho'nun hapishanesinde corona virüsü ile ilgili bir problem olmadığını, salgının büyümesi sonrası hücresinin de ayrıldığını ifade etmişti.

7HAPİSHANENİN ÖNÜNDE KALABALIKLAR...

HAPİSHANENİN ÖNÜNDE KALABALIKLAR...

Ronaldinho'nun tutuklu kaldığı hapishanenin önünde günün belirli saatlerinde kalabalık gruplar, Brezilyalı efsaneyi görmek için bekliyordu.

81.6 MİLYON DOLAR KEFALET ÜCRETİ

1.6 MİLYON DOLAR KEFALET ÜCRETİ

Ronaldinho ve kardeşi Assis'in, 32 gün cezaevinde kaldıktan sonra 1,6 milyon dolar kefalet bedeli karşılığında serbest bırakıldığı belirtildi.

9CEZAYI OTELDE TAMAMLAYACAK

CEZAYI OTELDE TAMAMLAYACAK

İkilinin cezalarının ev hapsine çevrildiği ve cezanın kalan kısmını Paraguay'ın başkenti Asuncion'daki bir otelde tamamlayacakları ifade edildi.

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Ronaldinho ve kardeşi Assis, 6 Mart'ta tutuklanarak cezaevinde gönderilmişti.

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