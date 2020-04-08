Efsane isim Ronaldinho kefaletle serbest! Cezasını orada tamamlayacak...

HIRSIZ VE KATİLE KAYBETTİ Ronaldinho'nun yine internete sızdırılan bir videoda ayak tenisi oynadığı görüldü. 40 yaşındaki efsanenin, bir hırsız ve katile karşı yaptığı ayak tenisi maçını kaybettiği belirtildi. Ayak tenisi videosunda ise Ronaldinho'nun formunun yerinde olduğu görüldü.