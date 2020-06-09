Efsane futbolcu Ronaldinho hapis günlerini anlattı! 'Dünya başıma yıkılırken...'

'PUYOL'UN SÖZLERİ BANA GÜÇ VERDİ' Puyol ile aramızda her zaman çok özel bir bağ olmuştur. Ben futbolu tutku ve profesyonellikle oynadım. Onlar da benim nasıl biri olduğumu biliyor. Bu zor günlerimde hepsi bana yardım etti. Carles Puyol'un ben hapisteyken söylediği sözler çok önemliydi. Bu sözler bana güç verdi.