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GeriFutbol Efsane futbolcu Ronaldinho hapis günlerini anlattı! 'Dünya başıma yıkılırken...'
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 09 Haziran 2020 - 12:43,

Efsane futbolcu Ronaldinho hapis günlerini anlattı! 'Dünya başıma yıkılırken...'

Brezilya'dan Paraguay'a sahte pasaport ile geçiş yaptığı için tutuklanan Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho, aylar sonra konuştu ve hapis günlerini anlattı.

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Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho, sahte pasaport ile Paraguay'a girerken yakalanmış ve hapis cezası almıştı.

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32 gün boyunca hapishanede kalan Ronaldinho, ardından 1,6 milyon dolar kefalet bedeli karşılığında serbest bırakılmış cezanın kalan kısmını Paraguay'da bir otelde tamamlamasına karar verilmişti.

3CEZASINI OTELDE ÇEKİYOR
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CEZASINI OTELDE ÇEKİYOR

Ronaldinho, ülkeyi terk etmemek kaydıyla tahliye edildikten sonra hapis cezasını Paraguay'daki Hotel Palmaroga'da çekmeye başlamıştı.

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Hapis cezası toplam 60 günü bulan Ronaldinho, suskunluğunu bozdu ve İspanya'nın El Mundo Deportivo gazetesine röportaj verdi. Efsane futbolcu, hapis günlerinde yaşadıklarını şöyle anlattı;

560 GÜN GEÇMİŞ, ÇOK FAZLA
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'60 GÜN GEÇMİŞ, ÇOK FAZLA'

Palmaroga Hotel'de bize harika davranıyorlar. İstediğimiz her şeyi getiriyorlar. Zamanı en iyi şekilde geçirmeye çalışıyorum. 60 gün geçmiş... Bu çok uzun bir süre.

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Sanırım bu tür tecrübeleri hayatınızın sonuna kadar unutamayacaksınız. Evlerinde olan insanlar nelere sahip olduğunu hiç unutmasınlar.

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Burada her gün spor yapma imkanına sahibim. Bir spor salonu ve kendime ait bir odam var.

8BARCELONAYA TEŞEKKÜR EDERİM
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'BARCELONA'YA TEŞEKKÜR EDERİM'

Barcelona bana her zaman sevgiyle yaklaştı. Harika bir kulüp. Bana bu süreçte hep yardımcı oldu. Tüm kalbimle Barcelona taraftarına ve kulübüne teşekkür ediyorum.

9PUYOLUN SÖZLERİ BANA GÜÇ VERDİ
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'PUYOL'UN SÖZLERİ BANA GÜÇ VERDİ'

Puyol ile aramızda her zaman çok özel bir bağ olmuştur. Ben futbolu tutku ve profesyonellikle oynadım. Onlar da benim nasıl biri olduğumu biliyor. Bu zor günlerimde hepsi bana yardım etti. Carles Puyol'un ben hapisteyken söylediği sözler çok önemliydi. Bu sözler bana güç verdi.

10DÜNYA BAŞIMA YIKILIRKEN FUTBOL...
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'DÜNYA BAŞIMA YIKILIRKEN FUTBOL...'

Futbol her yerde güzel, eşsiz bir spor. Hayatım boyunca elde ettiğim her şeyi futbol sayesinde başardım. Dünya başıma yıkılırken ve nefes bile alamazken yolumu aydınlatan futbol oldu.

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Dünya olarak farklı bir tecrübe yaşıyoruz. Uzun süre maçlar oynanmadı. Stadyumlar bir süre boş kalacak. Nasıl olacağını tahmin bile edemiyorum.

12EN MUTSUZ ANLARDA FUTBOLA SARILDIM
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'EN MUTSUZ ANLARDA FUTBOLA SARILDIM'

Hayat her zaman kolay değil. Ancak ben her zaman gülerek etrafıma neşe dağıtmaya çalışırım. Bunu da futbolla yaparım. En kötü anlarda, en mutsuz, umutsuz anlarımda futbola sarılırım.

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