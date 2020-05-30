Efsane futbolcu, George Floyd'un öldürülmesine tepki gösterdi, mesajları ifşa etti

LeBron James, ilk olarak olaylara tepki göstermiş ve 2016 yılında Amerikan futbolu oyuncusu Colin Kaepernick tarafından ırkçılığa karşı başlatılan 'diz çökme' protestosunu hatırlatmıştı. George Floyd'un öldürüldüğü an ile Colin Kaepernick'in ikonik duruşu arasındaki benzerliğe dikkati çeken LeBron James, "Şimdi anladınız mı bunun neden yapıldığını? Yoksa sizin için bazı şeyler hala net değil mi?" paylaşımında bulunmuştu.