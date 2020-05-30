Efsane futbolcu, George Floyd'un öldürülmesine tepki gösterdi, mesajları ifşa etti
Minneapolis'te George Floyd'un polisler tarafından öldürülmesinin ardından tepkiler devam ediyor. Son olarak İngiliz efsane futbolcudan da sert tepkiler geldi.
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ABD'de Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde George Floyd isimli siyahi şüphelinin polisler tarafından nefessiz bırakılarak öldürülmesi tepki çekmeye devam ediyor.
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Dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan ve gözaltına alınmak istenen Flody, polis ekiplerinin sokak ortasında orantısız güç uygulaması sebebiyle yaşamını yitirmişti.
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Bir polis memurunun, diziyle George Floyd'un boğazına basarak dakikalarca nefessiz bıraktığı ve hayatını kaybetmesine sebebiyet verdiği skandal görüntüler sadece Amerika'da değil tüm dünyada geniş yankı uyandırdı.
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''NEFES ALAMIYORUM, LÜTFEN''
Görüntülerde, George Floyd'un yaşamını yitirmeden önce defalarca "Lütfen, nefes alamıyorum, lütfen" şeklinde yalvardığı ancak polislerin herhangi bir şekilde geri adım atmadığı görülüyordu.
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Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, George Floyd’un ölümüne karışan 4 polisin görevlerine son verildiğini duyurmuştu. Kentte ise çıkan olaylar nedeniyle 'kırmızı alarm' verildi.
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ŞEHİRDE KIRMIZI ALARM VERİLDİ
Belediye Başkanı Frey daha sonra ise Facebook hesabından yeni bir paylaşım yaptı ve siyahi toplumundan özür dileyerek "Amerika’da siyahi olmanın cezası, ölüm olmamalı" dedi.
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Minneapolis kentinde halk sokaklara dökülerek polisin orantısız güç kullanmasını protesto ederken spor dünyası da bu vahşete sessiz kalamadı.
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LeBron James, ilk olarak olaylara tepki göstermiş ve 2016 yılında Amerikan futbolu oyuncusu Colin Kaepernick tarafından ırkçılığa karşı başlatılan 'diz çökme' protestosunu hatırlatmıştı. George Floyd'un öldürüldüğü an ile Colin Kaepernick'in ikonik duruşu arasındaki benzerliğe dikkati çeken LeBron James, "Şimdi anladınız mı bunun neden yapıldığını? Yoksa sizin için bazı şeyler hala net değil mi?" paylaşımında bulunmuştu.
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''ARTIK YORULDUK!''
Bir tepki daha ise Arsenal efsanelerinden Ian Wright'tan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Wright, ''Artık yoruldum. Hepimiz yorulduk. Her gün kendimizi açıklamaktan yoruldum. Bu videoyu izlerken boğazım düğümlendi.'' sözlerini kullandı.
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Arsenal tarihinin en fazla gol atan ikinci ismi olan Wright, ardından Instagram hesabına gelen ırkçı paylaşımları gösterdi.
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IRKÇI MESAJLARI İFŞA ETTİ
Kendisine yapılan ırkçı paylaşımları gösteren Wright, paylaşımları yapan kişilerin isimlerini de ifşa etti.
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Wright'a ''Koronavirüs olursam senin suratına öksüreceğim ve ölümüne neden olacağım'' mesajları tepki topladı.
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''ÇOCUĞUM BAŞINA GELSİN İSTEMİYORUM''
Ian Wright, mesajları ifşa etmesinin ardından ''Herkese açık bir platformda bu tarz paylaşımlar yapılıyor. Her gün böyle mesajlar geliyor. İnsanlar, sosyal medyanın arkasına sığınıp böyle şeyler diyemez. Bu şeylerin kendi çocuğumun başına gelmesini istemiyorum. O yüzden bu insanlarla savaşacağım.'' dedi.
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''BUNLAR DAHA ÇOCUK!''
Efsane oyuncu, ayrıca ''Bu mesajlar çok sert ve bunu diyenler daha çocuk! Instagram'dan özel mesaj atabiliyor ve istediğini söyleme hakkı buluyor. Hiçbir endişe duymadan istediği hakareti edebiliyor!'' sözlerini kullandı.
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Wright'ın bu paylaşımının ardından birçok destek mesajı geldi.
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Geçtiğimiz günlerde de İngiliz futbolcu Gabriel Agbonlahor, ırkçı saldırılar aldığını duyurmuştu.