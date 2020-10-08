Efecan Karaca'ın Almanya-Türkiye maçı performansı sonrası olay oldu!
Alanyaspor'daki muhteşem yükselişiyle 30 yaşında A Milli Takım formasına kavuşan Efecan Karaca, dünkü Almanya mücadelesinde 'atom karınca' gibi çalıştı.
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İlk 11'de sahaya çıkan tecrübeli orta saha oyuncusu, 67. dakikada Neuhaus'a yaptığı pres sonrası topu kazandı ve karşı karşıya pozisyonda skoru 2-2 yaptı.
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Milli takımdaki 3. maçında ilk golünü atan Efecan, büyük mutluluk yaşadı. A Milli Takım oyuncusu Efecan Karaca, Almanya ile 3-3 berabere kalınan maçı değerlendirdi.
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Efecan Karaca açıklamasında; "Almanya gibi güçlü bir rakibe karşı oynadık ama bizim milli takım da çok güçlü. Bu hazırlık maçı iyi bir sınav oldu. Maçın hakkı beraberlikti, müthiş mücadele gösterdik. Almanya gibi zorlu bir rakip karşısında verdiği şans için hocama teşekkür ederim." dedi.
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GÖZLERİ DOLU DOLU ANLATTI
Milli oyuncu açıklamasının devamında; "Milli Takım'da 3. maçım, 2. 11'im, Almanya'ya karşı gol attım. Bu beni çok duygulandırdı. Her Türk çocuğu gibi hayallerimi gerçekleştirdim, çok mutlu oldum." dedi.
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Efecan Karaca, Uluslar Ligi maçları ile ilgili; "Bir an önce bu maçı unutup, dinlenip, Rusya ve Sırbistan maçlarına hazırlanacağız. Onlar resmi maç, iyi hazırlanıyoruz. Bugün iyi bir sınav verdik, iyi hazırlık maçı yaptık. İnşallah Rusya maçına kadar hazır olup, Rusya'yı Rusya'da yenmek istiyoruz." dedi.
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GALATASARAY ALTYAPISINDAN YETİŞTİ
Daha önce Galatasaray altyapısında forma giyen Efecan Karaca, "6 yıl Galatasaray altyapısında oynadım. Galatasaray'da önce iyi insan olmayı, düzgün karakter sahibi olmayı, aile olmayı öğretiyorlar" ifadelerini kullanmıştı. Efecan Karaca'nın geçen yıl Tam Saha Dergisi'ne verdiği röportajda çarpıcı ifadeler yer almıştı.
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SORU: Galatasaray için seni ilk keşfeden kimdi?
"Kireçburnu altyapısında başladım. Babam amatör takımda antrenörlük yaptığı için orada başladım. Babam, Kireçburnu'nda bir yıl antrenörlük yapmış. Babamın adı Serhat, "Sarı Serhat" derlerdi. Sonra Sarıyer'de oynadım. Kireçburnu'nda Fatih Hoca vardı, Sarıyer'in altyapısına aldılar. Galatasaray ile Florya'da hazırlık maçı yapıyorduk. O zaman ilk defa görmüştük çim sahayı Gol atmıştım ben de. Rahmetli Zafer Koç ile Sefer Karaer beni aldılar. 12-13 yaşındaydım. Hatta babamı aramışlardı, ben inanamamıştım. Fatih Hoca, demişti ki: "Baban beni arasın!" Aradı babam. "Galatasaray seni istiyor" dedi. Şoke olmuştum. 341T vardı o zaman halk otobüsü; onunla Cevizlibağ'a gidiyordum, oradan da minibüsle Florya'ya Küçükken bazen annem, bazen babam, bazen de amcam 15 yaşıma kadar her gün beni götürüp getirdiler. Danone Kupası için Fransa'ya gitmiştik. İlk uluslararası tecrübem oradaydı."
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SORU: Bize Galatasaray altyapısından söz eder misin?
"Orada öncelikle iyi insan olmayı öğretiyorlar; iyi bir karakterinin olması, dürüstlük ve çalışkanlık Nitekim geldiğim noktada bunların payı çok büyük. Orada her şey çok farklıydı. Şartlar da çok olumluydu. 13-14 yaşında halı gibi bir çim sahada idman yapıyorsunuz. Bu bir avantaj Kendinizi havaya sokuyorsunuz. Bir de o zamanlar büyük takımdaki oyuncular hayaliniz. Çim sahada idman yapıyorsunuz, Galatasaray forması bir hava katıyor tabii ki."
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SORU: İdollerin var mıydı? Hangi oyuncuları kendine örnek alıyordun?
"Şimdi Milli Takım arkadaşım, Emre Belözoğlu'nu kendime örnek alırdım. Çok hayal ettiğim bir şeydi Emre abiyle tanışmak, oynamak. Allah'ıma da binlerce şükürler olsun. Merhabamız vardı ama takım arkadaşı olmak, oturup sohbet etmek çok farklı. O da inanılmaz bir insan. Çok mütevazı. Bu kadar büyük futbolcu olup da bu kadar mütevazı olmak, ilk defa görüyorum! Emre abi ayrı bir kişilik diyebilirim. Çok şükür Allah da bana nasip etti, onunla takım arkadaşı olmayı, oynamayı Bir de Okan Hoca, Okan Buruk Onun da futbolunu çok beğeniyordum. Bir de boy olarak onların seviyesindeyim!"
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SOSYAL MEDYADA RENKLİ YORUMLAR
Öte yandan Efecan Karaca'nın başarılı performansı sosyal medyanın da dilindeydi. Milli futbolcuyla ilgili birçok esprili yorum da bu platformda paylaşıldı.