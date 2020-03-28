Dusko Tosic yaşadıklarını anlattı! "Dünyanın sonu gibiydi..."

‘Talisca da benimle aynı durumda’ “Çin Ligi’nde forma giyen; Graziano Pelle, Oscar Santos, Hulk, Anderson Talisca ve Marko Arnautovic gibi futbolcular da aynen benim gibi Çin’e geri dönemiyor. Çünkü onların da uçuşları yok. Ancak bir şekilde geri dönmemiz gerekiyor. Çünkü hepimizin kulüpleriyle olan kontratları sürüyor. Benim Guangzhou RF’le 1 yıl daha sözleşmem var.”