Dusko Tosic yaşadıklarını anlattı! "Dünyanın sonu gibiydi..."
Beşiktaş'ın eski savunmacısı Dusko Tosic, Corona Virüs tehdidinden nasıl kurtulduğunu anlattı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Beşiktaş formasını 2015-18 sezonları arasında başarıyla giyip 2 kupa kazanmasının ardından Çin Halk Cumhuriyeti’nin yolunu tutan Dusko Tosic, Corona virüs sebebiyle yaşadıklarını Fanatik'e anlattı.
2
“Çin Ligi’nde sezonun bitmesinin ardından 1 aylığına ülkem Sırbistan’a gittim. Sonrasında Dubai’de bir süre tatil yapıp Çin’e döndüm. Çin yeni yılının kutlandığı dönemde, Ocak ayının son haftasında Dubai’den Guangzhou’ya gelmiştim. Ülkedeki Corona virüs salgınından bilgimiz vardı. Dikkatli olmaya çalışıyorduk. Çalışmalara başladığımın ilk günü idmandan sonra teknik direktörümüz yanıma geldi ve bana, ‘Antrenmanını bitirdikten sonra oyalanmadan hemen evine geri dön’ dedi. Ben de buna uydum.
3
‘Türk hava Yolları’nın son uçuşuyla ayrıldım’
Bana, bir süre Guangzhou’daki evimde beklemem söylendi. Ardından, ‘Virüs sebebiyle çalışmalar askıya alındı. Tüm yabancı oyuncular, ülkelerine geri dönebilir’ bilgisi verildi. Sonrasında ben de hemen menajerimi aradım. O süreçte Çin’den yapılan uçuşlar bir bir iptal edilmeye başlanmıştı. Biz de Türk Hava Yolları’nın son uçuşunu bulabildik.”
4
“Evden havalimanına giderken gördüklerim inanılmazdı. Adeta dünyanın sonu gibiydi... Ancak o durumda bile bir korku hissetmedim. Beşiktaşlı taraftarların benim için kullandığı bir lakap var: Tank! Ve bir tank, asla korkmaz! Bu yüzden ben de korku yaşamadan ve olabildiğince sakin kalarak hareket ettim.
5
‘İstanbul’da 1 gün kaldım’
"Ve 31 Ocak’taki Çin’den Türkiye’ye son uçakla İstanbul’a geldim. Burada 1 gün kaldıktan sonra hemen ülkem Sırbistan’a gittim. 1 ay Sırbistan’da kaldım."
6
Sonrasında biz, Çin’deki durumdan dolayı Dubai’de çalışmalara başlayacaktık. Kulüpten böyle bilgilendirildik. Ancak kamp, iptal edildi. Virüsün Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeye sıçraması sebebiyle Çinli futbolcular Çin’e geri döndü.”
7
"Geri dönmemiz mümkün değil"
İzinli olup kendi ülkelerinde bulunan futbolculardan da Çin’e gelmeleri istendi. Ancak yabancı oyuncular olarak biz, bu talebe olumlu yanıt veremedik. Çünkü başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde uçuşlar askıya alınmış durumda. Geri dönmemiz mümkün değil.
8
‘Talisca da benimle aynı durumda’
“Çin Ligi’nde forma giyen; Graziano Pelle, Oscar Santos, Hulk, Anderson Talisca ve Marko Arnautovic gibi futbolcular da aynen benim gibi Çin’e geri dönemiyor. Çünkü onların da uçuşları yok. Ancak bir şekilde geri dönmemiz gerekiyor. Çünkü hepimizin kulüpleriyle olan kontratları sürüyor. Benim Guangzhou RF’le 1 yıl daha sözleşmem var.”
9
"Belgrad'da çocuklarımla ilgileniyorum"
“Çin’de ligin Nisan ayının son haftasında başlaması planlanıyor. Bu yüzden geri dönüp çalışmalara başlamamız gerekiyor. Çocuklarımla birlikte Belgrad’taki evimdeyim. 8 gündür de evimden çıkmadım. Gelişmeleri evimizden takip ediyoruz. İdman yaparak, film izleyerek, kitap okuyarak, çocuklarımın derslerine yardımcı olarak zamanımı geçiriyorum.
10
’Virüsten etkilenen arkadaşım yok’
Tüm dünyadaki gelişmeleri endişeyle takip ediyorum. Umarım en kısa süre içerisinde Corona virüs sorununu atlatırız. Çin’deki takım arkadaşlarımla iletişim halindeyiz. Corona virüs, Guangzhou’da da görüldü ama takım arkadaşlarımda virüsten etkilenen birisi yok.