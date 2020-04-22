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Futbol
Haber Giriş: 22 Nisan 2020 - 10:03,

Dusko Tosic ile Jelena Karleusa, corona virüs karantinasında barıştı!

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic ile taraftarların 'yenge' dediği Jelena Karleusa arasında çıkan 'boşanacaklar' iddiasının ardından yapılan son paylaşımlar çiftin buzları erittiğini gösteriyor.

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Dusko Tosic ve Jelena Karleusa ilişkisinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

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Geçen yıl ortaya çıkan aldatma iddialarının ardından boşanacakları konuşulan Dusko Tosic ile Jelena Karleusa, buzları eritti.

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Corona virüs nedeniyle Sırbistan'da karantina altında kalan çift, önceki gün evlerinde parti verdi.

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Sırp basınının haberine göre iki kızları ile birlikte evlerinin bahçesinde yemek düzenleyen çift, evlilik krizini atlattı.

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Tosic ile Jelena'nın corona virüs nedeniyle karantinada olmaları nedeniyle evliliklerine ikinci bir şans verdikleri belirtildi.

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Evlerinde yemek düzenleyen ünlü şarkıcı, bu anları sosyal medyadan paylaşırken keyifli anlar yaşandı.

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Jelena Karleusa ise her zamanki gibi kıyafetiyle ilgi odağıydı.

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Tekrar bir araya gelen aile böylece boşanacaklar iddialarına da cevap vermiş oldular.

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Çift geçtiğimiz sene ihanet iddialarıyla boşanmanın eşiğine kadar gelmişti.

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Sırbistan'ın en ünlü şarkıcılarından olan Jelena, magazin basınının yakın takibinde...

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Instagram'da 2.2 milyon takipçisi olan Karleusa'nın her hareketi olay oluyor.

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Jelena ile Tosic, uzun bir süredir Sırbistan'da karantina altında kalıyorlar.

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Tosic, sezonu Çin'de tamamlamış ve salgının çıkmasının ardından Sırbistan'a gitmişti.

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