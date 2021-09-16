Dusan Ivkovic kimdir, kaç yaşındaydı? Dusan Ivkovic neden öldü?

DUSAN IVKOVİC KİMDİR? Dusan Ivkovic, 1943 yılında Sırbistan'da dünyaya gelmiştir. Ivkovic, Avrupa basketbol tarihinin en başarılı koçlarından biriydi. 5 sene Sırbistan milli takımın da çalıştıran Dusan Ivkovic, kulüp düzeyinde iki kez Euroleague'yi kazanmıştı.



Antrenörlük kariyerine Sırbistan'ın Partizan takımında başlayan Ivkovic, Yunanistan'ın Aris, PAOK, Panionios, Olympiakos ve AEK, Rusya'nın CSKA Moskova ve Dinamo Moskova, Hırvatistan'ın Sibenik ile Sırbistan'ın Radnicki ve Vojvodina ekiplerinde görev yapmıştı.



Kulüp kariyerinde Olympiakos'la 1997 ve 2012'de Avrupa Ligi'ni kaldıran Ivkovic, 1979'da Partizan ile Korac Kupası'nı, 2000'de AEK ile Saporta Kupası'nı, 2006'da da Dinamo Moskova ile ULEB Avrupa Kupası'nı kazanmıştı.



