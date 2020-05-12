MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriDünyayı yasa boğan kazayla ilgili şok açıklama:Kazadan Kobe Bryant sorumlu
GeriBasketbol Dünyayı yasa boğan kazayla ilgili şok açıklama:Kazadan Kobe Bryant sorumlu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Basketbol
Haber Giriş: 12 Mayıs 2020 - 13:12,

Dünyayı yasa boğan kazayla ilgili şok açıklama:Kazadan Kobe Bryant sorumlu

Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın vefat ettiği helikopter kazasındaki pilot Ara George Zobayan'ın kardeşi Berge Zobayan, yolcuların ölümcül kazadan sorumlu olduğunu iddia etti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Spor Arena Dış Haberler | Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant ve kızı Gianna, 26 Ocak'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmişti.

2
Abone Olgoogle-news

Kobe ve Gianna dışında Orange Coast College beyzbol takımının koçu John Altobelli, kızı Alyssa Altobelli, eşi Keri Altobelli, Orange County basketbol takımının asistan koçu Christiana Mauser, Sarah Chester, kızı Payton Chester ve helikopterin pilotu Ara George Zobayan da yaşamını yitirmişti.

3
Abone Olgoogle-news

Tüm dünyayı yasa boğan kazayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

4
Abone Olgoogle-news

Kobe'nin eşi Vanessa Bryant, Şubat ayında helikopterin pilotu Ara George Zobayan ve Island Express'e dava açmıştı.

5
Abone Olgoogle-news

The People'a konuşan Ara George Zobayan'ın kardeşi Berge Zobayan tepki çekecek bir açıklamada bulundu.

6
Abone Olgoogle-news

Zobayan, helikopterdeki yolcuların ölümcül kazadan sorumlu olduğunu iddia etti.

7
Abone Olgoogle-news

Berge Zobayan açıklamasında "Kobe ve helikopterdekiler uçma riskini biliyordu. Hayatta kalan aile üyelerinin herhangi bir hak sahibi yok" dedi.

8
Abone Olgoogle-news

Vanessa Bryant davada, pilotun sisli koşullar nedeniyle sınırlı görüş alanı olan bir alana uçarak uçuş kurallarını ihlal ettiğini iddia etmişti.

9
Abone Olgoogle-news

Vanessa Bryant dışında Altobelli ve Mauser aileleri de Island Express şirketinin ihmalkar ve dikkatsiz olduğunu iddia eden ayrı ayrı dava açmışlardı.

10
Abone Olgoogle-news

Island Express şirketi ise konuyla ilgili davanın devam ettiğini ve sonuçlanana kadar herhangi bir yorumda bulunulmayacağını bildirdi.

11
Abone Olgoogle-news

Rapora göre Kobe Bryant ve arkadaşlarını taşıyan Ara George Zobayan yönetimindeki Sikorsky S-76B helikopter sabah saat 9.06'da Kaliforniya Orange County'deki John Wayne Havalimanı'ndan kalktı.

12
Abone Olgoogle-news

Bin Oaks'taki Mamba Akademisi'nde bir gençlik basketbol maçına giden helikopter saat 10 civarında saatte 184 mil (296 km) hızla dağa çarptı.

13
Abone Olgoogle-news

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu üyesi Jennifer Homendy kazanın ardından düzenlediği basın toplantısında helikopterde TAWS sistemi (Arazi Önleme ve Uyarı Sistemi) bulunmadığını açıklamıştı.

14
Abone Olgoogle-news

Motor arızası ve mekanik sorunların tespit edilemediği kazayla ilgili Ulusal Ulaştırma Güvenlik Kurulu'nun soruşturması devam ediyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi