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Haber Giriş: 24 Şubat 2021 - 14:02 | 

Dünyayı şoke eden kazada o görüntüler ortaya çıktı! Arabayı kullanırken...

ABD'li efsane golfçü Tiger Woods'un Los Angeles'ta geçirdiği trafik kazasından yeni görüntüleri ortaya çıktı. ABD basını da Woods için yeni iddialar paylaştı.

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ABD'li efsane golfçü Tiger Woods'un Los Angeles'ta geçirdiği trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Woods'un araba kullanırken alkol ve uyuşturucu alıp almadığı soruşturuluyor.

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Dünyaca ünlü golfçü Tiger Woods'un Kaliforniya'da geçirdiği trafik kazasının ardından yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor.

3YENİ AÇIKLAMA GELDİ
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YENİ AÇIKLAMA GELDİ

Golf tarihinin en ünlü sporcuları arasında gösterilen Tiger Woods'un yaşadığı kazanın ardından Los Angeles Emniyet Müdürlüğü'nden yeni bir açıklama geldi.

4UCUZ ATLATTI
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'UCUZ ATLATTI'

Los Angeles Emniyet Müdürü Alex Villanueva, ''Woods, sabah saat 7:12 gibi yokuş aşağı virajlı bir yolda takla atarak yoldan çıktı, aracındaki hava yastıklarının hızlı açılması sayesinde kazayı ucuz atlattı.'' sözlerini kullandı.

5ALKOL SORUŞTURMASI
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ALKOL SORUŞTURMASI

Tiger Woods'un kaza yaparken alkol ve uyuşturucu alıp almadığı hakkında da soruşturma başlatıldı.

6ABD BASINININ İDDİASI
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ABD BASINININ İDDİASI

Woods'un Twitter hesabından yapılan açıklamada ''Şu an hastanede uyanık, söylediklerimize tepki veriyor ve odasında iyileşmeye çalışıyor.'' sözleri kullanılırken ABD basını, Woods'un alkollü bir şekilde araç kullanmasından şüphelenildiğini belirtti.

7İLK KAZASI DEĞİL
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İLK KAZASI DEĞİL

Uzun bir süre dünyanın 1 numaralı golfçüsü olan ve en çok para kazanan sporcular sıralamasında sürekli ilk sıralarda olan Tiger Woods, ilk kez böyle bir kaza geçirmiyor.

8ALKOLLÜ ARABA KULLANMIŞTI
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ALKOLLÜ ARABA KULLANMIŞTI

Woods, 2009 ve 2017 yıllarında da trafik kazası geçirmişti. Hatta 2017'de alkollü bir şekilde araba kullanıp uyuyakaldığı için kaza yapmıştı. Ünlü sporcu bu yüzden gözaltına alınmıştı.

9SPOR HAYATI TEHLİKEDE
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SPOR HAYATI TEHLİKEDE

Tiger Woods'un doktoru Anish Mahajan, Woods için ''Acil olarak ameliyata aldık. Bacağında kaval kemiği ve fibula kemiğinde kırıklıklar var.'' derken 45 yaşındaki sporcunun spor hayatının bitmesinden şüpheleniliyor.

10İMKANSIZA YAKIN
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'İMKANSIZA YAKIN'

ABD basını, Tiger Woods'un kariyerine devam etmesinin imkansız ayakın olduğunu söylerken kariyerinin bu kaza ile bitmiş olabileceğini belirtti.

11LINDSEY VONNDAN MESAJ
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LINDSEY VONN'DAN MESAJ

Öte yandan Tiger Woods'un eski sevgilisi Lindsey Vonn, Twitter'dan bir mesaj yayınladı. ABD'li ünlü kayakçı, Twitter hesabından ''Tiger Woods için dua etme vakti'' paylaşımını yaptı.

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Çok sayıda golf birinciliği olan Woods 15 yaşında en genç Amerika Genç Amatörler şampiyonu olmuştu.

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Tiger Woods vakfını kuran ve 20 yaşında Profesyonel olan Woods'ın şu ana kadar sadece katıldığı turnuvalardan kazandığı paranın 17 Milyon dolar olduğu öne sürülüyor.

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