Dünyanın konuştuğu trafik kazası sonrası kahreden detay! 'Tiger Woods bir daha...'
Dünyaca ünlü golfçü Tiger Woods, Los Angeles yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Ayağında kırıklar bulunan 45 yaşındaki efsanenin son durumuyla ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Aracının taklalar atarak yolun yanındaki alana düştüğü kazanın da detayları ortaya çıktı.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrinin yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonrası yaralanan ve hastaneye kaldırılan efsane golfçü Tiger Woods'un bir dizi ameliyata alındığı ancak hayati durumunun iyi olduğu açıklanmıştı.
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45 yaşındaki Woods'un kazasıyla ilgili yeni detaylar ABD ve İngiliz basınında manşetleri süslemeye devam ediyor.
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KAZA NASIL OLDU?
Güvenlik kameralarından elde edilen bilgilere göre Los Angeles'a yakın bir noktada bulunan Hawthorne Bulvarı'nda hızlı bir şekilde seyreden Woods'un aracı, fren yapmadan bir anda karşı şeride geçip az bir mesafe sonra ters yönden de çıkarak alçak seviyede bulunan ağaçlık bölgeye uçtu. Woods'un aracının kaza anında taklalar attığı açıklandı.
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SAĞLIK EKİPLERİ GELDİĞİNDE BİLİNCİ YERİNDEYDİ
ABD saatiyle gündüz vakti yaşanan kaza sonrası görgü tanıklarının aramasıyla ilk yardım ekipleri kısa sürede kaza mahalline gelip Woods'a ilk müdahaleyi yaptı. Bilinci yerinde olan ancak araca sıkışmış halde bulunan efsane golfçü, keskiler yardımıyla araçtan çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.
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AYAKLARINDA ÖNEMLİ KIRIKLAR VAR
Hastaneye kaldırılmasının ardından durum analizi yapılan Tiger Woods, hayati tehlikesinin olmamasının anlaşılması üzerine ayaklarındaki kırıklar için ameliyata alındı.
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KEMİKLERİ 3-4 PARÇAYA BÖLÜNMÜŞ
Ameliyat sonrası çıkan haberlerde Woods'un tibia ve fibula kemiklerinin 3-4 parçaya ayrılacak şekilde kırıldığı ifade edildi. Ayrıca ayak bileklerinde de kırık oluştuğu belirtildi. Kırılan kemiklerin deriyi parçalayarak dışarı çıktığı da çıkan haberlerde yer alan diğer bilgilerde.
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AMELİYATLA KIRIKLARA MÜDAHALE EDİLDİ
Tiger Woods'un ayaklarında oluşan kırıklara operasyonla müdahale edildi. Tibia kemiğinin içine yerleştirilen platin çubuk yardımıyla kemik yeniden düz hale getirildi. Fibula kemiğine de aynı işlem yapıldı. Ayak bileğindeki kırıklara ise vidalama tekniği ile müdahale edildiği belirtildi.
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UZMAN DOKTORDAN WOODS'UN HAYRANLARINI ÜZECEK SÖZLER
ABD'de yayın yapan MSNBC'nin uzman doktoru John Torres, çıkan haberler doğrultusunda Tiger Woods ile ilgili şu çıkarımları yaptı:
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"Çok büyük bir kaza geçirmiş. Hayatta olması şans diyebiliriz. Kırıklarının iyileşmesi için en az 6 hafta gerekecek. Ayak bileğindeki kırığın kaynaması için sabitlenip zamana bırakılması halinde bu süreç uzayacaktır. Daha önce sahip olduğu hareket kabiliyetine bir daha asla kavuşamayabilir. Bu da onun oyun tarzını etkileyecektir."
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GÖRGÜ TANIĞI: "OTELDEN AYRILIRKEN NEREDEYSE BANA ÇARPACAKTI. ÇOK SABIRSIZDI"
Tiger Woods'un kazadan önce son görüldüğü yer olan beş yıldızlı otelden ayrıldığı sırada sabırsız ve biraz da sinirli olduğu belirtildi. Otelde bulunan Oliver Konteh isimli bir görgü tanığı; "Neredeyse bana çarpacaktı. Arabasıyla ayrılmak üzereyken önündeki araçtan bagaj indirilmesi sebebiyle biraz beklemek zorunda kaldı. Çok sabırsız ve sinirli gözüküyordu." ifadelerini kullandı.
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LOS ANGELES POLİSİNDEN AÇIKLAMA GELDİ
Kazanın ardından soruşturma başlatan Los Angeles Polisi, konuyla ilgili bir basın toplantısı yaptı. Los Angeles Polisi Bölge Şerifi Alex Villanueva'nın sorulara verdiği yanıtlar şu şekilde:
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"ALKOL VEYA UYUŞTURUCU İZİNE RASTLANMADI"
"Woods'un kontrollerinde herhangi bir değer düşüklüğü, ilaç veya alkol etkisine rastlanmadı. Narkotik ve buna benzer bir durum da söz konusu değil. Yanına ulaşıldığında bilinci yerindeydi ve sakindi"
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"BU SIRADAN BİR TRAFİK KAZASI"
"Yaptığımız kontrollerde Tiger Woods'un suçlanmasını gerektirecek bir şeye rastlamadık. Bu normal bir trafik kazası olarak kayıtlara geçecek."
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TIGER WOODS'A YARDIM EDEN POLİS DE KONUŞTU
Kaza sonrası Woods'un yanına giden ekipte yer alan şerif yardımcısı Carlos Gonzalez, o anları şu şekilde anlattı:
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"Büyük bir kaza. Hayatta olduğu için şanslı. Olay yerine gittiğimde Tiger Woods şoför koltuğundaydı. Benimle konuşabildi. Sakin gözüküyordu. İtfaiye ekipleri gelene kadar onunla konuşup sakin kalmasına yardımcı oldum. Bana isminin Tiger olduğunu söylediği anda onu tanıdım.
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AİLESİNDE 'İLAÇ BAĞIMLILIĞI ENDİŞESİ' VAR
Kaza sonrası Tiger Woods'un ailesine yakın kaynaklardan elde edilen haberlerde 45 yaşındaki golfçünün daha önce geçirdiği sakatlıklar sonrasında reçeteli olarak verilen bazı ağrı kesicilere karşı bağımlı olduğu ve bunun tekrarlanmasından korktukları belirtildi.
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2017'DE BU SEBEPTEN YAKALANMIŞTI
Tiger Woods, 2017 yılında reçeteli ilaçların etkisinde araba kullanırken yakalanmış ve 14 günlük rehabilitasyon sürecine alınmıştı. O dönem yapılan kontrollerde kanında çok miktarda reçeteli olarak aldığı ağrı kesici ve anksiyete önleyici ilaç maddesi bulunmuştu.
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OLAYLI ŞEKİLDE BOŞANDIĞI ESKİ EŞİ YARDIMA HAZIR
Tiger Woods'un iki çocuğunun annesi olan ve büyük bir aldatma skandalı sonucu olaylı şekilde boşandığı eski eşi Elin Nordegren'in de kaza sebebiyle çok üzgün olduğu ve sağlığına kavuşması için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğu ifade edildi.