Dünyanın konuştuğu trafik kazası sonrası kahreden detay! 'Tiger Woods bir daha...'

"Çok büyük bir kaza geçirmiş. Hayatta olması şans diyebiliriz. Kırıklarının iyileşmesi için en az 6 hafta gerekecek. Ayak bileğindeki kırığın kaynaması için sabitlenip zamana bırakılması halinde bu süreç uzayacaktır. Daha önce sahip olduğu hareket kabiliyetine bir daha asla kavuşamayabilir. Bu da onun oyun tarzını etkileyecektir."