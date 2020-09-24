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HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah transfer oldu! 28 milyar dolar...
GeriFutbol Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah transfer oldu! 28 milyar dolar...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 24 Eylül 2020 - 13:11 | 

Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah transfer oldu! 28 milyar dolar...

Dünyanın en zengin futbolcusu olan Faiq Bolkiah, yaptığı yeni transferle dikkat çekti...

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Dünyanın en zengin futbolcusunun Cristiano Ronaldo veya Lionel Messi olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yanıldınız. İşte karşınızda dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah...

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Faiq Bolkiah henüz 22 yaşında ve 28 milyar dolarlık bir servete sahip.

3ZENGİNLİĞİNİ AİLESİNE BORÇLU
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ZENGİNLİĞİNİ AİLESİNE BORÇLU

Genç futbolcu, zenginliğini ise futbola değil babasına borçlu. Çünkü kendisi Brunei Kralı Jefri Bolkiah'un oğlu. Brunei prensi Hassanal Bolkiah'in ise yeğeni...

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Los Angeles'ta doğan Faiq Bolkiah, genç yaşlarda İngiltere'ye gelip Southampton alt yapısında futbola başladı. Ardından da Chelsea alt yapısında forma giydi.

5OYNAMADAN TRANSFER OLDU
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OYNAMADAN TRANSFER OLDU

Genç futbolcu, daha sonra ise Leicester City U23 takımında futbol kariyerini sürdürdü. Faiq Bolkiah, Leicester'da hiçbir profesyonel maça çıkmamasına rağmen yeni bir transfere imza attı.

6YENİ SÖZLEŞME
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YENİ SÖZLEŞME

Zengin futbolcu, Portekiz Ligi takımlarından Maritimo ile sözleşme imzaladı.

7KARİYERİM İÇİN EN İYİSİ BU
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'KARİYERİM İÇİN EN İYİSİ BU'

Kanat pozisyonlarında görev alabilen Faiq, transferin ardından ''Futbol kariyerime devam edebilmek için en iyi yer burası'' sözlerini kullandı.

82500DEN FAZLA ARABA
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2500'DEN FAZLA ARABA

Lüks bir hayat içinde yaşayan genç futbolcunun babasının ayda 35 milyon doları arabalara harcadığı belirtiliyor. Jefri Bolkiah'ın 2500'den fazla arabası olduğu tahmin ediliyor.

9TEK BİR KONSER İÇİN 17 MİLYON DOLAR
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TEK BİR KONSER İÇİN 17 MİLYON DOLAR

Vanity Fair'e göre Faiq Bolkiah'ın babası, 50. yaş gününde doğum günü için Michael Jackson'ı özel olarak Brunei'ye getirdi ve bu konser için Jackson'a 17 milyon dolar ödedi.

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Whitney Houston'ı da özel olarak ülkeye getiren zengin aile, Houston'a da özel konser için 7 milyon dolar ödemişti.

11İSTESE KULÜBÜ ALABİLİR
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İSTESE KULÜBÜ ALABİLİR!

Maritimo'ya transfer olan Faiq Bolkiah, 28 milyar dolarlık servetiyle şu an istese birçok kulübü satın alabilir ama o futbol oynamaya devam etmek istiyor.

12FUTBOLDAN ZEVK ALIYORUM
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'FUTBOLDAN ZEVK ALIYORUM'

Faiq Bolkiah, ''Küçüklüğümden beri futbol oynuyorum. Ayağımda top tutmaktan büyük zevk alıyorum. Ailem de bana çok yardmıcı oluyor. Futbolcu olmam için bana çok yardım ettiler.'' sözlerini kullanıyor.

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Henüz maça çıkmayan Faiq Bolkiah'in futbol kariyerinin nasıl ilerleyeceği ise merak konusu.

14İLK MAÇI SON ŞAMPİYONA KARŞI
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İLK MAÇI SON ŞAMPİYONA KARŞI

Portekiz Ligi'nde Maritimo ilk hafta maçını kaybetmişti, ikinci hafta maçında ise son şampiyon Porto ile karşılaşacak. Bu maçta Faiq Bolkiah'ın oynayıp oynamayacağı merakla bekleniyor...

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