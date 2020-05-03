Alica Schmidt hayranlarına müjdeyi verdi

Dünyanın en seksi atleti seçilen 21 yaşındaki Alman sporcu Alica Schmidt, hayranlarına müjdeli haberi sosyal medya hesabından verdi.
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Spor Arena Dış Haberler | Dünyanın en seksi atleti seçilen Alman sporcu Alica Schmidt, corona virüs (koronavirüs) karantinasından bir ay sonra piste geri döndü.
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Corona krizi sonrası ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na yer almayı ümit eden 21 yaşındaki sporcu, 400 metrede yarışıyor.
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718 BİN TAKİPÇİSİ VAR
2017 yılında Almanya takımıyla 20 yaş altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 4x400 metrede gümüş madalya kazanan Schmidt, geçen yıl ise 23 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalyaya uzanmıştı.
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Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Alica Schmidt'in Instagram'da 718 bin takipçisi bulunuyor.
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NEDEN EN SEKSİ ATLET SEÇİLDİĞİMİ BİLMİYORUM
Schmidt geçtiğimiz günlerde bir Avustralya dergisi tarafından "Dünyanın en seksi atleti" seçildi.
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Genç sporcu, bu olayın kendisine sorulması üzerine "Neden bu unvanı aldığımı bilmiyorum. Instagram'da benim kadar takipçisi olmayan ama iyi görünen ve fiziğiyle kendine hayran bırakan birçok kadın var. Ben sadece rekabetçi bir sporcuyum" ifadelerini kullandı.
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PİSTE ÇIKABİLDİĞİM ÇOK MUTLUYUM
Alman hükümetinin corona virüs kurallarını gevşetmesinin ardından antrenmanlara geri dönen Schmidt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sonunda tekrar piste çıkabiliyorum.
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Geçen ay her şeyi tek başıma yaptım. Doğa, eğitim seansı için kötü olmasa da tekrar piste çıkabildiğim için çok mutluyum" yazdı.
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21 yaşındaki sporcunun mesajının altına "Mükemmel sarışın melek', 'Çabuk iyileş', 'Bu gezegendeki en seksi kız' gibi yorumlar geldi.