MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Diğer HaberleriAlica Schmidt hayranlarına müjdeyi verdi
GeriDiğer Alica Schmidt hayranlarına müjdeyi verdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Diğer
Haber Giriş: 03 Mayıs 2020 - 11:05,

Alica Schmidt hayranlarına müjdeyi verdi

Dünyanın en seksi atleti seçilen 21 yaşındaki Alman sporcu Alica Schmidt, hayranlarına müjdeli haberi sosyal medya hesabından verdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Spor Arena Dış Haberler | Dünyanın en seksi atleti seçilen Alman sporcu Alica Schmidt, corona virüs (koronavirüs) karantinasından bir ay sonra piste geri döndü.

2
Abone Olgoogle-news

Corona krizi sonrası ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na yer almayı ümit eden 21 yaşındaki sporcu, 400 metrede yarışıyor.

3718 BİN TAKİPÇİSİ VAR
Abone Olgoogle-news

718 BİN TAKİPÇİSİ VAR

2017 yılında Almanya takımıyla 20 yaş altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 4x400 metrede gümüş madalya kazanan Schmidt, geçen yıl ise 23 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalyaya uzanmıştı.

4
Abone Olgoogle-news

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Alica Schmidt'in Instagram'da 718 bin takipçisi bulunuyor.

5NEDEN EN SEKSİ ATLET SEÇİLDİĞİMİ BİLMİYORUM
Abone Olgoogle-news

NEDEN EN SEKSİ ATLET SEÇİLDİĞİMİ BİLMİYORUM

Schmidt geçtiğimiz günlerde bir Avustralya dergisi tarafından "Dünyanın en seksi atleti" seçildi.

6
Abone Olgoogle-news

Genç sporcu, bu olayın kendisine sorulması üzerine "Neden bu unvanı aldığımı bilmiyorum. Instagram'da benim kadar takipçisi olmayan ama iyi görünen ve fiziğiyle kendine hayran bırakan birçok kadın var. Ben sadece rekabetçi bir sporcuyum" ifadelerini kullandı.

7PİSTE ÇIKABİLDİĞİM ÇOK MUTLUYUM
Abone Olgoogle-news

PİSTE ÇIKABİLDİĞİM ÇOK MUTLUYUM

Alman hükümetinin corona virüs kurallarını gevşetmesinin ardından antrenmanlara geri dönen Schmidt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sonunda tekrar piste çıkabiliyorum.

8
Abone Olgoogle-news

Geçen ay her şeyi tek başıma yaptım. Doğa, eğitim seansı için kötü olmasa da tekrar piste çıkabildiğim için çok mutluyum" yazdı.

9
Abone Olgoogle-news

21 yaşındaki sporcunun mesajının altına "Mükemmel sarışın melek', 'Çabuk iyileş', 'Bu gezegendeki en seksi kız' gibi yorumlar geldi.

10
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi