Dünyanın en iyi forvetleri listesinde Türkiye'den 1 futbolcu yer aldı! Mbappe, Haaland, Kane ve Gyökeres...

Futbolseverler tarafından büyük ilgiyle takip edilen FourFourTwo dergisi, 2024 yılının en iyi 10 forvetini duyurdu. Dev listede Türkiye'den sadece Victor Osimhen yer alırken sıralamada sürprizler de yaşandı. İşte en iyi 10 golcü... 1. Erling Haaland (Manchester City) 2. Harry Kane (Bayern Münih) 3. Kylian Mbappe (Real Madrid) 4. Viktor Gyokeres (Sporting) 5. Robert Lewandowski (Barcelona) 6. Lautaro Martinez (Inter) 7. Alexander Isak (Newcastle United) 8. Victor Osimhen (Galatasaray) 9. Omar Marmoush (Eintracht Frankfurt) 10. Ollie Watkins (Aston Villa)