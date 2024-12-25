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Dünyanın en iyi forvetleri listesinde Türkiye'den 1 futbolcu yer aldı! Mbappe, Haaland, Kane ve Gyökeres...

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#Forvet#Victor Osimhen#Golcü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2024 13:11

Tüm dünyada futbol heyecanı sürerken ünlü FourFourTwo dergisi, 2024 yılındaki en iyi 10 golcüleri sıraladı. Süperstarların yer aldığı listede Türkiye'den sadece Galatasaray forması giyen Victor Osimhen yer aldı. İşte o liste...