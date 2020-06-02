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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 02 Haziran 2020 - 16:26,

Dünyanın en ateşli stadyumlarını açıkladılar! Türkiye'den...

Ünlü Fransız futbol dergisi France Football, en ateşli 30 stadyumu belirledi. Listede Türkiye'den sadece 1 stadyum ilk 10'a girebildi...

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Dünya çapındaki France Football dergisi, en ateşli 30 stadyumu okuyucaları ile paylaştı. İşte Fransız dergisine göre en ateşli 30 stadyum...

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30 - Millerntor - St. Pauli - Almanya

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29 - Parc des Prince - PSG - Fransa

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Stade Olympique de Radès - Espérance Sportive de Tunis - Tunus

5
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27- Stade 5 Juillet 1962 - MC Alger - Cezayir

6
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26- Estádio da Luz (Işık Stadı) - Benfica - Portekiz

7
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25 - "Polish Army Stadium" - Legia Varşova - Polonya

8
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24- Estadio Pedro-Bidegain - San Lorenzo - Arjantin

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23- Olimpiyat Stadı - Roma - İtalya

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22- St James Park - Newcastle United - İngiltere

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21 - Estadio Campeon del Siglo - Penarol - Uruguay

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20- Stade Mohammed V - Raja Casablanca - Fas

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19- Toumba Stadyumu - PAOK - Yunanistan

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18- Mestalla - Valencia - İspanya

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17- Ülker Stadyumu - Fenerbahçe - Türkiye

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16- Kahire Stadyumu - Al Ahly - Mısır

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15 - Geoffroy Guichard - St. Etienne - Fransa

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14- Orange Velodrome - Marsilya - Fransa

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13 - San Paolo - Napoli - İtalya

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12 - De Kuip - Feyenoord - Hollanda

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11- Türk Telekom Arena - Galatasaray - Türkiye

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10 - Maracana - Flamengo - Brezilya

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9 - San Mames - Athletic Bilbao - İspanya

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8- Karaiskakis Stadyumu - Olympiakos - Yunanistan

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7- Vodafone Park - Beşiktaş - Türkiye

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6- Estadio Monumental - River Plate - Arjantin

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5- Celtic Park - Celtic - İskoçya

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4- Rajko Mitic Stadyumu - Kızılyıldız - Sırbistan

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3- Signal Iduna Park - Borussia Dortmund - Almanya

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2- Anfield - Liverpool - İngiltere

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1- La Bombonera - Boca Juniors - Arjantin

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