Dünyanın en ateşli stadyumlarını açıkladılar! Türkiye'den...

Dünya çapındaki France Football dergisi, en ateşli 30 stadyumu okuyucaları ile paylaştı. İşte Fransız dergisine göre en ateşli 30 stadyum...30 - Millerntor - St. Pauli - Almanya29 - Parc des Prince - PSG - FransaStade Olympique de Radès - Espérance Sportive de Tunis - Tunus27- Stade 5 Juillet 1962 - MC Alger - Cezayir26- Estádio da Luz (Işık Stadı) - Benfica - Portekiz25 - Polish Army Stadium - Legia Varşova - Polonya24- Estadio Pedro-Bidegain - San Lorenzo - Arjantin23- Olimpiyat Stadı - Roma - İtalya22- St James Park - Newcastle United - İngiltere21 - Estadio Campeon del Siglo - Penarol - Uruguay20- Stade Mohammed V - Raja Casablanca - Fas19- Toumba Stadyumu - PAOK - Yunanistan18- Mestalla - Valencia - İspanya17- Ülker Stadyumu - Fenerbahçe - Türkiye16- Kahire Stadyumu - Al Ahly - Mısır15 - Geoffroy Guichard - St. Etienne - Fransa14- Orange Velodrome - Marsilya - Fransa13 - San Paolo - Napoli - İtalya12 - De Kuip - Feyenoord - Hollanda11- Türk Telekom Arena - Galatasaray - Türkiye10 - Maracana - Flamengo - Brezilya9 - San Mames - Athletic Bilbao - İspanya8- Karaiskakis Stadyumu - Olympiakos - Yunanistan7- Vodafone Park - Beşiktaş - Türkiye6- Estadio Monumental - River Plate - Arjantin5- Celtic Park - Celtic - İskoçya4- Rajko Mitic Stadyumu - Kızılyıldız - Sırbistan3- Signal Iduna Park - Borussia Dortmund - Almanya2- Anfield - Liverpool - İngiltere1- La Bombonera - Boca Juniors - Arjantin