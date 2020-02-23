Dünyanın beklediği Tyson Fury Wilder maçı nefes kesti! Rakibi havlu atınca...
Dünya Ağır Sıklet şampiyonu Deontay Wilder unvan maçında Tyson Fury ile karşılaştı. Türkiye'den de canlı izlenebilen boks maçı, heyecan dolu anlara sahne oldu. ABD'li Wilder karşısında kral kıyafetleri giyip taç takan Tyson Fury, rakibini nakavt etti. İşte, Tyson Fury Wilder maçı hakkında özet bilgiler
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SPOR ARENA - 34 yaşındaki ABD'li Deontay Wilder ile 31 yaşındaki İrlandalı Tysun Fury Las Vegas'ta karşı karşıya geldi.
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Tüm dünyanın merakla beklediği karşılaşma büyük bir şovla başladı.
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Çingene Kral lakaplı İrlandalı boksör Tysun Fury salona omuzlardaki bir tahta oturmuş bir şekilde getirildi.
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Kral kıyafetleri giyen ve taç takan Fury salondaki izleyicileri selamladı.
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Deontay Wilder'ın kıyafetinin ise Fury'den geride kalır yanı yoktu.
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ABD'li boksör taçı bulununan bir maske ve göğüsünde kendi logosunun bulunduğu üzerinde taşlar bulunan bir kostüm giydi.
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İki boksör arasında 2018 yılında Los Angeles'ta yapılan maç, Wilder, Fury iki kez yere düşürmesine rağmen beraberlikle sonuçlanmıştı.
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İki ünlü boksör bu kez Las Vegas'ta karşı karşıya geldi.
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Karşılaşmaya daha ilk rauntta fırtına gibi başlayan Fury, 4. rauntta rakibini yere düşürdü.
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Fury karşısında olduçka çaresiz görünen Wilder ise sadece rakibinin yumruklarını savuşturmakla yetiniyordu.
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İrlandalı boksör 5. rauntta rakibini iki kez yere düşürmeyi başardı.
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Hakem Wilder için saysa da ABD'li boksör ayağa kalkarak maça devam etti.
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Bu arada Tysun Fury'nin yumrukları sonrası Deontay Wilder'ın sol kulağında kanama meydana geldi.
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Mücadelede 7. raunt devam ederken, Wilder'ın kulağındaki problemin ciddi olması nedeniyle köşesi maçı devam ettirmedi ve havlu attı.
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Deontay Wilder'ın antrenörünün sahaya havlu atması sonrası 'Bunu neden yaptın' şeklinde bağırdığı görüldü.
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31 yaşındaki Tyson Fury teknik nakavtla Dünya Ağı Sıklet Boks şampiyonu oldu.
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Bu şampiyonluk Tyson Fury'nin kariyerindeki ilk WBC şampiyonluğu oldu.
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Üçüncü maç olasılığı da var
İki boksörün, rövanşın ardından bir kez daha karşılaşma olasılığı bulunuyor.
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Rövanş maçı kontratının içeriğine ilişkin İngiliz basınına bilgiler veren Fury'nin menajeri Frank Warren, "Rövanşı kaybeden taraf, 30 gün içinde yeniden maça çıkma talebinde bulunabilir...
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Yenen boksör de bu talebi kabul etmek zorunda." ifadelerini kullandı.
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Karşılaşmayı eski Dünya ağır sıklet boks şampiyonları Mike Tyson, Lennox Lewis and Evander Holyfield da izledi.