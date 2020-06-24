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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 24 Haziran 2020 - 11:38,

Dünyaca ünlü teknik direktörleri kadına benzettiler | Guardiola, Klopp, Mourinho...

İngiliz The Sun gazetesi, dünyaca ünlü Premier Lig menajerlerinin kadın hallerini paylaştı. Ortaya çok ilginç kareler çıktı...

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İngiliz The Sun gazetesi, sıkça kullanılan bir Instagram uygulamasıyla Premier Lig menajerlerinin kadın hallerini paylaştı. İşte dünyaca ünlü hocaların kadın halleri...

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Roy Hodgson - Crystal Palace

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Pep Guardiola - Manchester City

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Ole Gunnar Solskjaer - Manchester United

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David Moyes - West Ham United

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Ralph Hasenhütll - Southampton

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Jurgen Klopp - Liverpoool

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Nigel Pearson - Watford

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Mikel Arteta - Arsenal

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Brendan Rogers - Leicester City

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Steve Bruce - Newcastle United

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Jose Mourinho - Tottenham

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Nuno Espirito Santo - Wolverhampton

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Carlo Ancelotti - Everton

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Sean Dyche - Burnley

16
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Chris Wilder - Sheffield United

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Frank Lampard - Chelsea

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Dean Smith - Aston Villa

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Graham Potter - Brighton

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Eddie Howe - Bournemouth

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Daniel Farke - Norwich City

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