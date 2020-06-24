Dünyaca ünlü teknik direktörleri kadına benzettiler | Guardiola, Klopp, Mourinho...

İngiliz The Sun gazetesi, sıkça kullanılan bir Instagram uygulamasıyla Premier Lig menajerlerinin kadın hallerini paylaştı. İşte dünyaca ünlü hocaların kadın halleri...Roy Hodgson - Crystal PalacePep Guardiola - Manchester CityOle Gunnar Solskjaer - Manchester UnitedDavid Moyes - West Ham UnitedRalph Hasenhütll - SouthamptonJurgen Klopp - LiverpooolNigel Pearson - WatfordMikel Arteta - ArsenalBrendan Rogers - Leicester CitySteve Bruce - Newcastle UnitedJose Mourinho - TottenhamNuno Espirito Santo - WolverhamptonCarlo Ancelotti - EvertonSean Dyche - BurnleyChris Wilder - Sheffield UnitedFrank Lampard - ChelseaDean Smith - Aston VillaGraham Potter - BrightonEddie Howe - BournemouthDaniel Farke - Norwich City