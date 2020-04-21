Dünyaca ünlü isimden Trump hükümetine ağır eleştiriler!
Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülke olan ABD'de Trump hükümetine ve sağlık sistemine ağır eleştiriler geldi.
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Dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü salgınında vaka ve ölüm sayıları hız kesmeden büyümeye devam ediyor. Toplamda 2,5 milyonu geçen vaka sayısı açıklandı ve 170 binin üzerinde ölüm gerçekleşti.
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Salgından en çok etkilenen ülke ise açık ara farkla ABD oldu. 328 milyon nüfuslu ülkede Corona virüsüne yakalanan insan sayısı 800 bini aşmış durumda.
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Amerika'da salgın kaynaklı ölüm sayısı ise 43 binin üzerinde. İyileşen kişilerin sayısı ise 73 bin 527 olarak açıklandı.
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Vaka sayısının bu kadar hızlı yükselmesi ve salgının bir türlü kontrol altına alınmaması, ABD Başkanı Donald Trump ve hükümetinin eleştirilerin merkezinde olmasına sebep oldu.
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Trump hükümetinin, ülkenin en büyük problemi olan sağlık sistemini bir türlü düzeltemediği, salgının verdiği zararla gözler önüne çıktı.
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NBA takımlarından Boston Celtics forması giyen Jaylen Brown, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sağlık sisteminin ABD'deki eşitsizliği gözler önüne serdiğini söyledi.
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Brown, The Guardian için yazdığı yazıda, "Ben bu yazıyı yazana kadar sadece ABD'de 30 binin üzerinde insan hayatını kaybetti. Bu yürek burkucu rakamdaki Afro-Amerikalıların oranı endişe verici ve çok fazla. Sağlık sistemimiz, bu güzel milletin kuruluşundan bu yana maruz kaldığı eşitsizliği gözler önüne seriyor." ifadelerini kullandı.
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ABD'nin tıbbi kaynaklarının yetersiz kaldığını belirten 23 yaşındaki guard, "İşsizlik rakamlarının da bütün zamanların en yüksek derecesine ulaştığı iddia ediliyor. Herkesin en yakınlarını koruma dürtüsüne anlam verebiliyorum. Ancak, eğer durumunuz iyiyse sizin kadar şansı olamayan komşu veya arkadaşlarınıza da el vermenizi tavsiye ediyorum." yorumunu yaptı.
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Yazıyı yazma amacının insanları bir araya getirebilmek olduğunu aktaran ABD'li basketbolcu şöyle devam etti:
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"Sosyal mesafe kapsamında kendimizi ve ailemizi dış dünyadan izole etmek kolay. Ben sizi bunun tersini yapmaya davet ediyorum."
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"Yerel gıda bankalarına, evsizlerin yaşadığı barınaklara ve sizlerden daha az şanslı olan insanlara bağış yapın."
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"Bu süre zarfında sağlık çalışanlarına ve diğer çalışmak zorunda olan adı duyulmamış kahramanlara kaynak ayırın. Sağlık çalışanlarının ailelerini veya ailesinden birisini kaybeden ihtiyaç sahiplerini unutmayın."