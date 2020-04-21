Dünyaca ünlü isimden Trump hükümetine ağır eleştiriler!

ABD'nin tıbbi kaynaklarının yetersiz kaldığını belirten 23 yaşındaki guard, "İşsizlik rakamlarının da bütün zamanların en yüksek derecesine ulaştığı iddia ediliyor. Herkesin en yakınlarını koruma dürtüsüne anlam verebiliyorum. Ancak, eğer durumunuz iyiyse sizin kadar şansı olamayan komşu veya arkadaşlarınıza da el vermenizi tavsiye ediyorum." yorumunu yaptı.