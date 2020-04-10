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Futbol
Haber Giriş: 10 Nisan 2020 - 16:20,

Dünyaca ünlü futbolcuları kadına benzettiler! İşte yıldız isimlerin kadın halleri

İngiliz The Sun gazetesi, dünyaca ünlü futbolcular ve teknik direktörlerin kadın hallerini paylaştı. Ortaya çok ilginç kareler çıktı...

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1

Corona virüs (koronavirüs) salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi İngiltere'de de futbol durmuş durumda. Hal böyle olunca İngiliz spor gazeteleri, futbolcularla ilgili alternatif haberlere yönelmiş durumdalar... Buna son örnek ise futbolcular ve teknik direktörlerin kadın hallerinin paylaşılması oldu. İşte dünyaca ünlü isimlerin kadın halleri...

2

Raheem Sterling - Manchester City

3

Frank Lampard - Chelsea

4

Eden Hazard - Real Madrid

5

Jose Mourinho - Tottenham

6

Jordan Henderson - Liverpool

7

Jürgen Klopp - Liverpool

8

Cristiano Ronaldo - Juventus

9

Lionel Messi - Barcelona

10

Ronaldinho - Futbolu bıraktı

11

Marcus Rashford - Manchester United

12

Harry Maguire - Manchester United

13

Mohammed Salah - Liverpool

14

Paul Pogba - Manchester United

15

Harry Kane - Tottenham

16

Antoine Griezmann - Barcelona

17

Kylian Mbappe - PSG

18

Franck Ribery - Fiorentina

19

Iain Dowie - Kulübü yok

20

Sam Allardyce - Kulübü yok

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