Dünyaca ünlü futbolcuları kadına benzettiler! İşte yıldız isimlerin kadın halleri

Corona virüs (koronavirüs) salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi İngiltere'de de futbol durmuş durumda. Hal böyle olunca İngiliz spor gazeteleri, futbolcularla ilgili alternatif haberlere yönelmiş durumdalar... Buna son örnek ise futbolcular ve teknik direktörlerin kadın hallerinin paylaşılması oldu. İşte dünyaca ünlü isimlerin kadın halleri...