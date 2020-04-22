Dünya Sağlık Örgütü tarih verdi! Kritik öneri...

Tüm dünya virüsün ne zaman biteceğini ve hayatın ne zaman normale döneceğini merak ederken...
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Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınında bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.
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Dünya genelinde vaka sayısı 2.5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 177 bini geçti.
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Avrupa'nın birçok ülkesinde sokağa çıkma yasağı uygulanırken, milyonlarca insan evlerine kapanmış virüsün bitmesini bekliyor.
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Bu noktada Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik bir açıklama geldi. Örgüt, hayatın normalleşmesi yönündeki en büyük işaretlerden biri olan spor organizasyonlarına dair tarih verdi.
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Dünya Sağlık Örgütü tarafından verilen tarih ve kritik öneri, salgın sürecinin daha da uzayacağını gösteriyor. İşte o tarih...
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Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle Avrupa'nın hemen her ülkesinde futbol ligleri askıya alınırken, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi gibi organizasyonlar da ertelenmişti.
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Futbol ekonomisindeki sorunların daha fazla büyümemesi adına UEFA, lig ve uluslararası turnuvaları yeniden başlatmayı amaçlıyor. Buna karşın Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik bir öneri geldi.
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Sabah'ta yer alan habere göre; Dünya Sağlık Örgütü, UEFA ve bazı üye kulüplerin temsilcileriyle yaptığı görüşmenin ardından uluslararası turnuvaların 2021 yılı sonuna kadar ertelenmesi yönünde tavsiye kararı aldı.
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Bu gelişme sonrası, UEFA'nın 24 Nisan'da yapacağı toplantıda alacağı karar merakla bekleniyor.
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UEFA, 21 Nisan'da gerçekleştirdiği toplantıda üye ülkelerden yerel liglerin ve kupa müsabakalarının oynanarak tamamlanmasını istemişti.
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Aynı toplantıda UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin Ağustos ayı içerisinde oynanacağı belirtilmişti.
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UEFA, 24 Nisan Perşembe günü yönetim kurulu toplantısı yapacak. O toplantı sonrası Avrupa futbolunda sezonun takvimi daha da netleşebilir.
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Şu anda Avrupa'da Belarus hariç hiçbir ülkede futbol oynanmıyor.