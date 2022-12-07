Dünya Kupası'nda yedek kalan Cristiano Ronaldo'nun görüntüleri olay oldu! Georgina Rodriguez de topa girdi: 'Dünyanın en iyi futbolcusunu...'

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Cristiano Ronaldo, Portekiz formasıyla EURO 2008'deki İsviçre maçından bu yana ilk kez majör turnuvalarda bir maça yedek kulübesinde başladı. Maçtan bir gün sonra Georgina Rodriguez'in paylaşımı olay oldu.
Manchester United, takımı sert sözlerle eleştiren Cristiano Ronaldo ile yolların karşılıklı anlaşılarak ayrıldığını açıklamıştı.
Zorlu sürecin ardından tecrübeli yıldız, Portekiz'le olası 2022 Dünya Kupası şampiyonluğuna odaklandı.
Ancak işler milli takımda da Ronaldo'nun istediği gibi gitmedi. Portekiz ve İsviçre'nin son 16 mücadelesinde karşı karşıya geldiği maçta golcü, yedek kaldı.
Portekiz, karşılaşmayı 6-1 gibi net bir skorla kazanarak çeyrek finale yükseldi. Karşılaşma öncesi futbolseverlerin ve medyanın ilgi odağı ise kuşkusuz Cristiano Ronaldo oldu.
Maça yedek kulübesinde başlayan Portekizli yıldızın yaşadığı moral bozukluğu net bir şekilde görülüyordu. Georgina Rodriguez de tribünde üzüntülü görüntüsüyle dikkat çekti.
Rodriguez, "Tebrikler Portekiz.11 futbolcu milli marşı söylerken tüm gözler senin üzerindeydi. Dünyanın en iyi futbolcusunu 90 dakika izleme keyfini yaşayamamak üzücü. Taraftarlar seni çağırmayı ve adını haykırmayı bırakmadılar. Umarım yakın dostun Fernando ile el ele verip bizi bir gece daha mutlu edersiniz." ifadelerini kullandı.
Cristiano Ronaldo, maçın son 20 dakikasında oyuna dahil olurken, maça ilk 11'de başlayan Gonçalo Ramos'un performansı maça damga vurdu. 3 gol atarak Dünya Kupası tarihine geçen Benfica'nın golcüsü, olası Ronaldo krizi gündeminin de önüne geçmiş oldu.
Maçın ardından en sert yorum ise eski İngiliz futblcu Gary Neville'den geldi. Neville, Ronaldo'nun yedek kalması hakkında, "Juventus'un hocası da, Manchester United'ın hocası da, Portekiz'in hocası da Cristiano Ronaldo'yu yedek bıraktı. Hepsi mi haksız?" şeklinde açıklama yaptı.
Öte yandan son dakikalarda oyuna giren Ronaldo'nun mutsuz görüntüsü gözlerden kaçmadı. İşte o anlar...