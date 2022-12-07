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Dünya Kupası'nda yedek kalan Cristiano Ronaldo'nun görüntüleri olay oldu! Georgina Rodriguez de topa girdi: 'Dünyanın en iyi futbolcusunu...'

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#Ronaldo#Ronaldo İsviçre#Ronaldo Dünya Kupası
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2022 11:26

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Portekiz'in İsviçre ile karşılaştığı mücadelede bir ilk yaşandı...

1/18Dünya Kupasında yedek kalan Cristiano Ronaldonun görüntüleri olay oldu Georgina Rodriguez de topa girdi: Dünyanın en iyi futbolcusunu...

Cristiano Ronaldo, Portekiz formasıyla EURO 2008'deki İsviçre maçından bu yana ilk kez majör turnuvalarda bir maça yedek kulübesinde başladı. Maçtan bir gün sonra Georgina Rodriguez'in paylaşımı olay oldu.

2/18Dünya Kupasında yedek kalan Cristiano Ronaldonun görüntüleri olay oldu Georgina Rodriguez de topa girdi: Dünyanın en iyi futbolcusunu...

Manchester United, takımı sert sözlerle eleştiren Cristiano Ronaldo ile yolların karşılıklı anlaşılarak ayrıldığını açıklamıştı.

3/18Dünya Kupasında yedek kalan Cristiano Ronaldonun görüntüleri olay oldu Georgina Rodriguez de topa girdi: Dünyanın en iyi futbolcusunu...

Zorlu sürecin ardından tecrübeli yıldız, Portekiz'le olası 2022 Dünya Kupası şampiyonluğuna odaklandı.

4/18BÜYÜK HAYALİN PEŞİNDE KULÜBEDE

BÜYÜK HAYALİN PEŞİNDE KULÜBEDE

Ancak işler milli takımda da Ronaldo'nun istediği gibi gitmedi. Portekiz ve İsviçre'nin son 16 mücadelesinde karşı karşıya geldiği maçta golcü, yedek kaldı.

5/18MEDYANIN İLGİSİ BÜYÜKTÜ

MEDYANIN İLGİSİ BÜYÜKTÜ

Portekiz, karşılaşmayı 6-1 gibi net bir skorla kazanarak çeyrek finale yükseldi. Karşılaşma öncesi futbolseverlerin ve medyanın ilgi odağı ise kuşkusuz Cristiano Ronaldo oldu.

6/18Dünya Kupasında yedek kalan Cristiano Ronaldonun görüntüleri olay oldu Georgina Rodriguez de topa girdi: Dünyanın en iyi futbolcusunu...

Maça yedek kulübesinde başlayan Portekizli yıldızın yaşadığı moral bozukluğu net bir şekilde görülüyordu. Georgina Rodriguez de tribünde üzüntülü görüntüsüyle dikkat çekti.

7/18Dünya Kupasında yedek kalan Cristiano Ronaldonun görüntüleri olay oldu Georgina Rodriguez de topa girdi: Dünyanın en iyi futbolcusunu...

Rodriguez, "Tebrikler Portekiz.11 futbolcu milli marşı söylerken tüm gözler senin üzerindeydi. Dünyanın en iyi futbolcusunu 90 dakika izleme keyfini yaşayamamak üzücü. Taraftarlar seni çağırmayı ve adını haykırmayı bırakmadılar. Umarım yakın dostun Fernando ile el ele verip bizi bir gece daha mutlu edersiniz." ifadelerini kullandı.

8/18Dünya Kupasında yedek kalan Cristiano Ronaldonun görüntüleri olay oldu Georgina Rodriguez de topa girdi: Dünyanın en iyi futbolcusunu...

Cristiano Ronaldo, maçın son 20 dakikasında oyuna dahil olurken, maça ilk 11'de başlayan Gonçalo Ramos'un performansı maça damga vurdu. 3 gol atarak Dünya Kupası tarihine geçen Benfica'nın golcüsü, olası Ronaldo krizi gündeminin de önüne geçmiş oldu.

9/18HEPSİ Mİ HAKSIZ

"HEPSİ Mİ HAKSIZ"

Maçın ardından en sert yorum ise eski İngiliz futblcu Gary Neville'den geldi. Neville, Ronaldo'nun yedek kalması hakkında, "Juventus'un hocası da, Manchester United'ın hocası da, Portekiz'in hocası da Cristiano Ronaldo'yu yedek bıraktı. Hepsi mi haksız?" şeklinde açıklama yaptı.

10/18Dünya Kupasında yedek kalan Cristiano Ronaldonun görüntüleri olay oldu Georgina Rodriguez de topa girdi: Dünyanın en iyi futbolcusunu...

Öte yandan son dakikalarda oyuna giren Ronaldo'nun mutsuz görüntüsü gözlerden kaçmadı. İşte o anlar...

11/18Dünya Kupasında yedek kalan Cristiano Ronaldonun görüntüleri olay oldu Georgina Rodriguez de topa girdi: Dünyanın en iyi futbolcusunu...
12/18Dünya Kupasında yedek kalan Cristiano Ronaldonun görüntüleri olay oldu Georgina Rodriguez de topa girdi: Dünyanın en iyi futbolcusunu...
13/18Dünya Kupasında yedek kalan Cristiano Ronaldonun görüntüleri olay oldu Georgina Rodriguez de topa girdi: Dünyanın en iyi futbolcusunu...
14/18Dünya Kupasında yedek kalan Cristiano Ronaldonun görüntüleri olay oldu Georgina Rodriguez de topa girdi: Dünyanın en iyi futbolcusunu...
15/18Dünya Kupasında yedek kalan Cristiano Ronaldonun görüntüleri olay oldu Georgina Rodriguez de topa girdi: Dünyanın en iyi futbolcusunu...
16/18Dünya Kupasında yedek kalan Cristiano Ronaldonun görüntüleri olay oldu Georgina Rodriguez de topa girdi: Dünyanın en iyi futbolcusunu...
17/18Dünya Kupasında yedek kalan Cristiano Ronaldonun görüntüleri olay oldu Georgina Rodriguez de topa girdi: Dünyanın en iyi futbolcusunu...
18/18Dünya Kupasında yedek kalan Cristiano Ronaldonun görüntüleri olay oldu Georgina Rodriguez de topa girdi: Dünyanın en iyi futbolcusunu...
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#Ronaldo#Ronaldo İsviçre#Ronaldo Dünya Kupası