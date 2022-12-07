Dünya Kupası'nda yedek kalan Cristiano Ronaldo'nun görüntüleri olay oldu! Georgina Rodriguez de topa girdi: 'Dünyanın en iyi futbolcusunu...'

Rodriguez, "Tebrikler Portekiz.11 futbolcu milli marşı söylerken tüm gözler senin üzerindeydi. Dünyanın en iyi futbolcusunu 90 dakika izleme keyfini yaşayamamak üzücü. Taraftarlar seni çağırmayı ve adını haykırmayı bırakmadılar. Umarım yakın dostun Fernando ile el ele verip bizi bir gece daha mutlu edersiniz." ifadelerini kullandı.