Dünya Kupası play off nedir? İşte Türkiye'nin play off muhtemel rakipleri

Playoff nedir? Playoff, çeşitli spor liglerinde normal sezonun sona ermesinin ardından düzenlenen müsabakalar. Lig kurallarına göre bir veya birden fazla ayaklı maçlarla, çeşitli formatlarla düzenlenmektedir. Değişen Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off formatı ile play-off'lar, 12 takımın 4'erli oluşturduğu 3 grupta oynanacak.