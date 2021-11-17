Dünya Kupası play off nedir? İşte Türkiye'nin play off muhtemel rakipleri
2022 Dünya Kupası elemeleri ardından Türkiye'nin de dahil olduğu play-off'lara katılmaya hak kazanan takımlar netleşti. Tüm dünyadan 32 takım, Katar'da 2022 yılında düzenlenecek Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Turnuvaya katılacak son takımlar play-off mücadeleleri sonucunda belirlenecek. Peki, Dünya Kupası play off nedir? İşte Türkiye'nin play off muhtemel rakipleri
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Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde maçların tamamlanması ardından gözler play-off'ta mücadele edecek takımlara çevrildi.
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Playoff nedir?
Playoff, çeşitli spor liglerinde normal sezonun sona ermesinin ardından düzenlenen müsabakalar. Lig kurallarına göre bir veya birden fazla ayaklı maçlarla, çeşitli formatlarla düzenlenmektedir. Değişen Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off formatı ile play-off'lar, 12 takımın 4'erli oluşturduğu 3 grupta oynanacak.
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Play-off'ların kuraları 26 Kasım tarihinde çekilecek. Yarı final maçları 24 ve 25 Mart, final maçları ise 28 ve 29 Mart tarihlerinde oynanacak.
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Play-off'larda mücadele edecek takımlar şöyle; Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç, Galler, Türkiye, Polonya, Makedonya, Finlandiya, Avusturya, Kuzey Makedonya
İşte Türkiye'nin play-off'taki muhtemel rakipleri; İskoçya, İsveç İtalya, Galler, Portekiz, Rusya