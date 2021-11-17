Dünya Kupası play-off maçları ve kura çekimi ne zaman? İşte 2022 play-off maç tarihleri ve Türkiye'nin muhtemel rakipleri

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN? Hollanda 23 puanla grubu lider tamamladı. Türkiye 21 puanla grubu ikinci bitirip play-off biletini aldı. 18 puanda kalan Norveç ise Dünya Kupası hayallerine veda etti.



Play-off maçlarının kura çekimi 26 Kasım'da yapılacak. Kura çekimiyle belirlenecek play-off maçları ise 24-25 ve 28-29 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.