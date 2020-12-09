Dünya Kupası eleme maçları ne zaman başlayacak? İşte A Milli Futbol Takımı'nın fikstürü
Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için Avrupa elemelerinde mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın maç programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile G Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı ekip, ilk maçına sahasında çıkacak. Peki, Dünya Kupası eleme maçları ne zaman?
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A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası elemeleri fikstürü açıklandı. 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için Avrupa elemelerinde mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın maç programı belli oldu. Ay-yıldızlı ekip, G Grubu'ndaki ilk maçını 24 Mart'ta Hollanda ile sahasında oynayacak. Millilerin maç programı şöyle: