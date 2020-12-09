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GeriSpor Dünya Kupası eleme maçları ne zaman başlayacak? İşte A Milli Futbol Takımı'nın fikstürü
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Spor Arena
Haber Giriş: 09 Aralık 2020 - 09:37 | 

Dünya Kupası eleme maçları ne zaman başlayacak? İşte A Milli Futbol Takımı'nın fikstürü

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için Avrupa elemelerinde mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın maç programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile G Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı ekip, ilk maçına sahasında çıkacak. Peki, Dünya Kupası eleme maçları ne zaman?

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A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası elemeleri fikstürü açıklandı. 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için Avrupa elemelerinde mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın maç programı belli oldu. Ay-yıldızlı ekip, G Grubu'ndaki ilk maçını 24 Mart'ta Hollanda ile sahasında oynayacak. Millilerin maç programı şöyle:

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24 Mart 2021: Türkiye-Hollanda

27 Mart 2021: Norveç-Türkiye

30 Mart 2021: Türkiye-Letonya

1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ

4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye

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7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye

8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç

11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye

13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık

16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye

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