Dünya bu soruyu merak ediyor! Ligler ne zaman başlayacak?
Corona virüs (koronavirüs) sebebiyle liglere ara verilirken, herkesin aklında olan "Ligler ne zaman başlayacak?" sorusu hala net bir cevaba ulaşmış değil...
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AVRUPA LİGLERİNDE SON DURUM NASIL?
Geçtiğimiz günlerde Almanya Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamada, kulüplerin bir araya geleceği 17 Nisan'daki toplantının 23 Nisan'a alındığı duyurulmuştu. Kulüplere daha fazla zaman vermek için erteleme yapıldığı kaydedilerek, "Alman hükümetinin son kararları da baz alınarak, nasıl ilerlenmesi konusunda 36 takım gelecek hafta karar verecek." denildi.
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HAZİRAN SONUNDA BİTMESİ HEDEFLENİYOR
DFL Başkanı Christian Seifert, 30 Nisan'a kadar ertelenen ligleri mayıs ayı başında başlatarak haziran sonunda bitirmeyi planladıklarını söylemişti. Öte yandan, hükümet tarafından futbol maçlarının 31 Ağustos'a kadar seyircili oynanmamasına karar verildiği açıklanmıştı.
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İTALYA KUPAYLA BAŞLAMAK İSTİYOR
Lig konseyinin yaptığı toplantı sonunda çıkan ilk planlama futbola İtalya Kupası ile başlamak. Lig konseyi yetkilileri, kupada 12 Şubat'ta oynanan Inter - Napoli ve 13 Şubat'ta oynanan Milan - Juventus müsabakalarının rövanşlarının 27-28 Mayıs'ta oynanması üzerinde bir rapor hazırladı.
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GELECEK HAFTA BELLİ OLACAK
Önümüzdeki hafta yapılacak bir toplantıda tartışılacak olan yeni takvim sonrası İtalya'da futbolun ne zaman başlayacağının resmiyet kazanması bekleniyor. İtalya'da hükümet, geçen hafta aldığı kararla ülkede evden çıkma yasağını, toplu etkinlikleri sınırlandıran sıkı karantina tedbirlerini 3 Mayıs'a kadar uzatmıştı.
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FRANSA TEMMUZDA BİTİRMEK İSTİYOR
Fransa'da askıya alınan Ligue 1'in 17 Haziran'da yeniden başlatılmasının planlanıyor. L'Equipe'in haberine göre; Fransa Profesyonel Futbol Ligi, Ligue 1 karşılaşmalarını 17 Haziran'da başlatıp 25 Temmuz'da bitirmeyi hedeflediği kaydedildi.
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Öte yandan Fransa'da amatör ligler iptal edildi. Şampiyon, küme düşecek ve üst liglere yükselecek takımlar ise sezonun askıya alındığı 13 Mart'taki puan durumlarına göre belirlenecek.
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İNGİLTERE'DE BEKLENTİ...
İngiltere Premier Lig takımları durumu değerlendirmek üzere kısa süre sonra bir araya gelecek. Premier Lig'in Haziran ayında yeniden başlaması bekleniyor.
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İSPANYA'DA UEFA TOPLANTISI BEKLENİYOR
İspanya Futbol Federasyonu, liglerin bitirilmesi durumunda son puan durumuna göre; ilk dört takımın Şampiyonlar Ligi'ne gideceğini açıkladı. La Liga 27. haftasında askıya alınırken, karar için UEFA'nın 23 Nisan'daki toplantısı bekleniyor.
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BELÇİKA'DA NİHAİ KARAR ERTELENDİ
Belçika'nın sağlık endişeleri ve mali sorunlar nedeniyle sezonu iptal etme kararı Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'ni (UEFA) rahatsız etti. Nihai karar 24 Nisan'a ertelendi.
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Belarus hariç tüm dünyada futbol organizasyonlarının durmasına veya ertelenmesine sebep olan koronavirüs doğal olarak birçok soru işaretini de beraberinde getirdi.
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Türkiye'de ligler 8 hafta kala durdurulurken halihazırda çok fazla sorun barındıran futbol ekonomisi iyice büyük çıkmazlara doğru ilerlemeye başladı. Herkesin gözü bir yandan liglerin akıbetinin ne olacağına çevrilirken bu konuda henüz net bir karar alınmasa da masa da bazı tarihler ön plana çıkmaya başladı.
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HOLLANDA'DA EYLÜL AYINA KADAR FUTBOL YOK
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, en az eylül ayına kadar liglerin geri dönmeyeceğini açıkladı: "Eylül ayına kadar futbol ligi başlamayacak. Bunu yapmak zorundayız."
Hollanda'da 25 hafta sonunda Ajax 56 puanla lider durumdayken, AZ de aynı puanla ve averajla 2. sırada yer alıyordu. Feyenoord ise 50 puanla 3. sıradaydı. (Sporx)