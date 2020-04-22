Dünya bu soruyu merak ediyor! Ligler ne zaman başlayacak?

Türkiye'de ligler 8 hafta kala durdurulurken halihazırda çok fazla sorun barındıran futbol ekonomisi iyice büyük çıkmazlara doğru ilerlemeye başladı. Herkesin gözü bir yandan liglerin akıbetinin ne olacağına çevrilirken bu konuda henüz net bir karar alınmasa da masa da bazı tarihler ön plana çıkmaya başladı.