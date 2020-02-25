Dünya bu maçı konuşacak! Tyson Fury, Anthony Joshua'ya karşı...

Boks dünyasının merak ettiği soruyu menajerleri açıkladı!İki İngiliz boksör, birbirlerine rakip olacak mı? Tüm dünyanın merakla beklediği bu soru cevabını bulmak üzere.İki boksörün menajeri Eddie Hearn ve Frank Warren, Fury'nin Deontay Wilder'i yenip şampiyon olduğu maçın ardından bir görüşme gerçekleştirdi.The Sun'un haberine göre menajerler, bu dövüş için yoğun mesai harcıyor.Dövüşün nerede olacağı bile planlandı. İngilizler, Fury ve Joshua'nın İngiltere'nin efsane stadı Wembley'de karşı karşıya gelmesini istiyor.Ancak tarihi dövüş, Suudi Arabistan'da gerçekleşecek. Anthony Joshua ve Andy Ruiz maçı da aynı ülkede gerçekleşmiş ve tarihin en pahalı dövüşlerinden birisi olmuştu.Suudi Arabistan'ın alternatifi olarak Las Vegas düşünüldü ancak saat farkı nedeniyle bu plandan vazgeçildi. Euro 2020 nedeniyle Wembley de zor gözüküyor. Bu sebepten dolayı Suudi Arabistan yine bir adım öne çıkıyor.İki boksörün menajeri dövüş için anlaştı ancak geriye sadece ne zaman ve nerede soruları kaldı.2020 yılında boks dünyasının bu maçı konuşacağı şimdiden belli oldu...