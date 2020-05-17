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Futbol
Haber Giriş: 17 Mayıs 2020 - 15:31,

Dünya 1 numarasından Donald Trump'a ağır eleştiri: 'Onunla bir daha oynamam!'

ABD Başkanı Donald Trump'ın corona virüs sürecini eleştirenlere spor camiasının ünlü isimleri de katıldı...

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Corona virüs pandemisinin dünyada en çok görüldüğü ülke olan ABD'de vaka sayısı 1 milyon 500 bini geçerken 90 binden fazla insan, salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

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ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı son açıklamada ''Bir şeyi bilmenizi istiyorum, burası çok önemli. Aşı olsun ya da olmasın, normale dönüyoruz. Bir süreç başlatıyoruz. Birçok durumda, virüse ya da gribe karşı aşı olmadan da savaşılıyor. Şimdi bilmiyoruz ama şu anda insanlar en azından kısa vadede bağışıklık kazanıyor.'' sözlerini kullandı.

3AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKTİ
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AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKTİ

Trump'ın bu açıklamaları bazı kesimlerce tepki çekerken hem sinema hem de spor yıldızlarından eleştiri geldi.

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Ünlü aktör Jim Carrey, attığı tweetle Trump ile dalga geçmiş ve paylaşımı çok sayıda beğeni almıştı.

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Trump'a bir tepki de dünya golf sıralamasının 1. sırasında bulunan Kuzey İrlandalı Rory McIlroy'den geldi.

6BERABER GOLF OYNAMIŞLARDI
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BERABER GOLF OYNAMIŞLARDI

Rory McIlroy, geçmişte beraber golf oynadığı Donald Trump'ı ağır sözlerle eleştirirken şu sözleri kullandı;

7SANKİ BU BİR YARIŞMA
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'SANKİ BU BİR YARIŞMA!'

''Trump, corona virüs sürecini siyasileştiriyor ve bunu bir kampanya haline dönüştürüyor. Sanki bu bir yarışma. En çok testi biz yaptık diyor. Bir lider, bu şekilde davranmamalı. Bu süreçte sınıfta kaldı.''

8ARTIK O DA İSTEMEZ...
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'ARTIK O DA İSTEMEZ...'

''Onla beraber golf oynamışlığım var. Ama bu, onunla tüm fikirlerim aynı demek değil. Tüm fikirlerine katıldığım anlamına gelmiyor. Bir daha Trump ile golf oynamam. Bunları söyledim diye o da büyük ihtimal artık benle oynamak istemeyecektir.''

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Trump, başkanlık sürecinde sık sık sporcularla karşı karşıya gelmişti. ABD Başkanı, bu süre içinde NFL takımları, NBA yıldızları ve ABD Kadın Futbol Takımı oyuncuları ile sık sık tartışma yaşamıştı.

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Trump'ın karşısına aday olacak Joe Biden ise sporcularla iyi ilişkiler kurmaya çalışıyor. Biden'in spor yıldızlarıyla görüntülü konuşma yapması dikkat çekmişti.

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Kasım ayında ABD'de başkanlık seçimleri yapılacak...

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