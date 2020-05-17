Dünya 1 numarasından Donald Trump'a ağır eleştiri: 'Onunla bir daha oynamam!'

ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı son açıklamada ''Bir şeyi bilmenizi istiyorum, burası çok önemli. Aşı olsun ya da olmasın, normale dönüyoruz. Bir süreç başlatıyoruz. Birçok durumda, virüse ya da gribe karşı aşı olmadan da savaşılıyor. Şimdi bilmiyoruz ama şu anda insanlar en azından kısa vadede bağışıklık kazanıyor.'' sözlerini kullandı.