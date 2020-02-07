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Futbol
Haber Giriş: 07 Şubat 2020 - 10:46, /

Dubai'de olay oldu! Nusret...

Dünyaca ünlü futbolcularla olan yakın ilişkisiyle bilinen Nusret Gökçe, Dubai'de vazgeçilmez adreslerden biri oldu...

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Spor Arena Dış Haberler | Ara transfer döneminde yıldız futbolcuların uğrak yerlerinden biri olan Dubai, her geçen gün popülaritesini artıyor.

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Yalnızca futbolcuların ilgisini çekmeyen Dubai, yapılan son araştırmalara göre New York, Amsterdam ve Tokyo'nun ardından dünyada en fazla turiste ev sahipliği yapan dördüncü şehir.

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Dünyaca ünlü İngiliz gazetesi The Sun, Dubai'de futbolcuların en fazla tercih ettiği 12 mekanı açıkladı.

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Açıklanana listede Nusret Gökçe'nin sahibi olduğu Nusr-Et zinciri de kendisine yer buldu.

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Haberde, Nusret için "Eğer son 1 sene içerisinde kafanızı kuma gömmediyseniz mutlaka Nusret'in biftekleri tuzla şeklinin viral videosunu görmüşsünüzdür" ifadeleri kullanıldı.

6İŞTE O 12 MEKAN

İŞTE O 12 MEKAN

DUBAI MARINA

7

WAFI MALL

8

WILD WADI WATER PARK

9

ZERO GRAVITY

10

JUMEIRAH BEACH

11

SKYVIEW BAR

12

BURJ AL ARAB

13

BURJ KHALIFA

14

AT.MOSPHERE

15

BUDDHA-BAR

16

RASHED BELHASA'S PRIVATE ZOO

17

NUSR-ET

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