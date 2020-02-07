Dubai'de olay oldu! Nusret...

Spor Arena Dış Haberler | Ara transfer döneminde yıldız futbolcuların uğrak yerlerinden biri olan Dubai, her geçen gün popülaritesini artıyor.Yalnızca futbolcuların ilgisini çekmeyen Dubai, yapılan son araştırmalara göre New York, Amsterdam ve Tokyo'nun ardından dünyada en fazla turiste ev sahipliği yapan dördüncü şehir.Dünyaca ünlü İngiliz gazetesi The Sun, Dubai'de futbolcuların en fazla tercih ettiği 12 mekanı açıkladı.Açıklanana listede Nusret Gökçe'nin sahibi olduğu Nusr-Et zinciri de kendisine yer buldu.Haberde, Nusret için Eğer son 1 sene içerisinde kafanızı kuma gömmediyseniz mutlaka Nusret'in biftekleri tuzla şeklinin viral videosunu görmüşsünüzdür ifadeleri kullanıldı.DUBAI MARINAWAFI MALLWILD WADI WATER PARKZERO GRAVITYJUMEIRAH BEACHSKYVIEW BARBURJ AL ARABBURJ KHALIFAAT.MOSPHEREBUDDHA-BARRASHED BELHASA'S PRIVATE ZOONUSR-ET