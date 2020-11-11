Dövüş dünyasını şaşkına çeviren olay! Khabib'in tarihi kararı sonrası...

BABASINA VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU Kariyerinde çıktığı 29 maçta da mağlubiyet yüzü görmeyen Dağıstan doğumlu 32 yaşındaki sporcu, "Babama verdiğim sözü tutuyorum. Anneme de son maçım olacağını söylemiştim. Allah bana her şeyi verdi. Takımıma teşekkür ediyorum, onları çok seviyorum. Babamsız buraya geldim, babama olanlardan sonra ilk kez dövüştüm. O olmadan devam edemem." ifadelerini kullanmıştı.