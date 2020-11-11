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Hürriyet
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Haber Giriş: 11 Kasım 2020 - 11:50 | 

Dövüş dünyasını şaşkına çeviren olay! Khabib'in tarihi kararı sonrası...

Khabib Nurmagomedov'un emeklilik kararı almasının ardından dövüş dünyasını şaşkına çeviren bir karar geldi...

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Karma dövüş sanatlarının ilk Müslüman şampiyonu unvanına sahip Khabib Nurmagomedov, Amerikalı rakibi Justin Gaethje'i heyecan dolu karşılaşmada bayıltarak nakavt etmiş ve maçın hemen ardından emekli olduğunu duyurmuştu.

2BABASINA VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU
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BABASINA VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU

Kariyerinde çıktığı 29 maçta da mağlubiyet yüzü görmeyen Dağıstan doğumlu 32 yaşındaki sporcu, "Babama verdiğim sözü tutuyorum. Anneme de son maçım olacağını söylemiştim. Allah bana her şeyi verdi. Takımıma teşekkür ediyorum, onları çok seviyorum. Babamsız buraya geldim, babama olanlardan sonra ilk kez dövüştüm. O olmadan devam edemem." ifadelerini kullanmıştı.

3GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞTU
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GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞTU

Yakın zamanda vefat eden babasının vasiyeti üzerine kariyerini 29-0'lık skorla namağlup olarak tamamlayan Khabib Nurmagomedov, karşılaşmanın ardından büyük podyumda gözyaşlarına boğulmuştu.

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32 yaşında dövüş kariyerini sonlandıran Khabib'in kararı tüm dünyada şok etkisi yaratmıştı.

5CONORDAN KHABIBE MESAJ
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CONOR'DAN KHABIB'E MESAJ

Khabib'in 'ezeli' rakibi İrlandalı dövüşçü Conor McGregor ise Nurmagomedov'u performansı için tebrik ederken, "Güzel performanstı Khabib. Sana ve ailene, saygılarımı iletiyor ve baban için başsağlığı diliyorum. Ben dövüşmeye devam edeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

6NE ACAYİP BİR SERÜVEN
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'NE ACAYİP BİR SERÜVEN!'

UFC yıldızı Conor McGregor da 4 ay önce yaptığı açıklamada 'Dövüşten emekli olmaya karar verdim. Tüm harika anılar için teşekkür ederim. Ne acayip bir serüven oldu!' sözleriyle emekli olduğunu duyurmuştu.

7KHABIB BIRAKINCA...
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KHABIB BIRAKINCA...

Ancak geçtiğimiz ay Khabib Nurmagomedov'ın dövüşü bırakmasının ardından Conor McGregor bir kez daha ringlere dönmeye karar verdi.

8RAKİBİ VE TARİH BELLİ OLDU
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RAKİBİ VE TARİH BELLİ OLDU

Emeklilik kararından geri dönen Conor McGregor, UFC ringlerine döndüğünü açıkladı. McGregor'ın dönüş sonrası ilk rakibi ise Dustin Poirier olacak...

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23 Ocak'taki dövüş için ortamı geren açıklamalar şimdiden yapılmaya başlandı.

10ONU UYUTACAĞIM
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'ONU UYUTACAĞIM!'

Dustin Poirier, dövüş öncesi McGregor'a seslenirken 'Onu sadece yenmeyi hedeflemiyorum, ring içinde döverek uyutacağım!' diyerek iddialı açıklamalarda bulundu.

11BEN CERRAHTAN FAZLA ADAM UYUTTUM
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'BEN CERRAHTAN FAZLA ADAM UYUTTUM'

McGregor ise ''Poirier sıradan bir dövüşçü ama ben McGregor'um. Kariyerimde birçok cerrahtan daha fazla adam uyuttum.'' cevabını verdi.

12SADECE 40 SANİYE...
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SADECE 40 SANİYE...

McGregor'un emekli olmadan önce yaptığı son dövüş oldukça konuşulmuştu. İrlandalı dövüşçü, rakibi Donald Cerrone'yi sadece 40 saniye içinde mağlup etmişti.

13 HERKESE GÖSTERECEĞİM..:
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'HERKESE GÖSTERECEĞİM..:'

Tarihi dövüş öncesi iddialı olan ünlü dövüşçü, ''Yeniden kafese girmek için can atıyorum ve şimdiye kadar bulunduğum en iyi yerdeyim. Uygulamalarımı tüm dünyaya göstermekten heyecan duyuyorum.'' dedi.

14KHABIBDEN KORKMUŞTU
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'KHABIB'DEN KORKMUŞTU'

Conor McGregor'un Khabib Nurmagomedov'un emekliliği sonrası ringlere dönmesi ise çok konuşuldu. Sosyal medyada bazı kullanıcılar ''Khabib'den korkmuştu, o olmayınca dönmeye karar verdi'' yorumlarında bulundu.

15İLK GERİ DÖNMESİ DEĞİL
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İLK GERİ DÖNMESİ DEĞİL

İrlandalı yıldız, Khabib'e yenildikten sonra 2019 Mart ayında da benzer bir açıklama yapmış ve 12 ay sonra ringlere dönmüştü.

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McGregor'un 2016'da da kısa süreli bir emeklilik kararı olmuştu.

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