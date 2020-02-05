Dorukhan Toköz'ün avukatından açıklama! Cansu Gezer...

Cansu Gezer, bir süre beraber olduğu Dorukhan Toköz'ü mahkemeye verip Beni ve ailemi tehdit ediyor demişti.Cansu Gezer, bir süre beraber olduğu Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'ü mahkemeye verip Beni ve ailemi tehdit ediyor ifadelerini kullanmıştı.Hakkında uzaklaştırma kararı çıkarılan futbolcu Toköz'ün avukatı, asıl mağdurun müvekkili olduğunu açıkladı.Dorukhan görüşmek istemeyince, Cansu Gezer müvekkilimi sürekli rahatsız etti. Aracını yumrukladı, evine zorla girmeye kalkıştı. Toköz, onu polise de şikayet etti.Dorukhan Toköz'ün geçtiğimiz günlerde 9 aydr ilişki yaşadığı Cansu Gezer ile mahkemelik olduğu ortaya çıkmıştı.Gezer, 23 yaşındaki futbolcunun kendisini 'Beni aldattın' diyerek evden kovduğunu, ardından da medyaya konuşmaması için tehdit ettiğini belirtmişti.Genç kız, mahkemede eski sevgilisi hakkında şöyle konuşmuştu: Beni 'Senin ve ailenin hayatını bitireceğim. Sana onca yaptıklarım haram zıkkım olsun' diye tehdit etti.Mahkeme, Dorukhan Toköz'e, Cansu Gezer'e dört ay yaklaşmama cezası vermişti.