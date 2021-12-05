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GeriFutbol Dortmund Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş maçı kadrosu belli oldu
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Futbol
Haber Giriş: 05 Aralık 2021 - 19:14 | 

Dortmund Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş maçı kadrosu belli oldu

Dortmund Beşiktaş maçı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmaya sahne olacak. Şampiyonlar Ligi'nin 6. ve son haftasında siyah beyazlı temsilcimiz Borussia Dortmund ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Son maçında sahasında Ajax’a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, 15 Eylül'deki Dortmund maçından bu yana galip geldiği 3 maç hariç, diğer 11 maçta hemen hemen aynı oyunu oynayıp mağlup olmaktan kurtulamadı. Gözler şimdi Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadelede olacak. Peki, Dortmund Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, maça dair ayrıntılı bilgiler.

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Dortmund Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi için geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5’inci maçında Beşiktaş sahasında Ajax’a 2-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda eden Beşiktaş 7 Aralık Salı günü Almanya'nın güçlü ekibi Borussia Dortmund ile mücadele edecek. Siyah-beyazlılar, yarın saat 13.00te özel bir uçakla Almanya’ya gidecek ve son çalışmasını maçın oynanacağı BVB Stadionda TSİ 20.00de yapacak. Öte yandan kamp kadrosu açıklanan Beşiktaş'ta Mert Günok, Alex Teixeira, Gökhan Töre ve Kevin N’Koudou yer almadı.
2Dortmund Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

Dortmund Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Dortmund-Beşiktaş maçı 7 Aralık 2021 tarihinde yapılacak. Fransız hakem François Letexier'ın yöneteceği maç 23.00'da başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak.
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Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Liginde Borussia Dortmund ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı çalışmayla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesislerinde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas çalışması, 5e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan 3 takımlı turnuva maçları ve şut çalışmasıyla sona erdi.
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Siyah-beyazlılar, yarın saat 13.00te özel bir uçakla Almanya’ya gidecek ve son çalışmasını maçın oynanacağı BVB Stadionda TSİ 20.00de yapacak. Teknik direktör Sergen Yalçın, antrenman öncesi TSİ 19.30da bir basın toplantısı düzenleyecek.
5BEŞİKTAŞIN KAMP KADROSU BELLİ OLDU

BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Bu arada Siyah-beyazlı takımın kamp kadrosunda Mert Günok, Alex Teixeira, Gökhan Töre ve Kevin N’Koudou yer almadı.
Sergen Yalçın’ın B. Dortmund maçı kamp kadrosuna dahil ettiği isimler şöyle;
"Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Umut Meraş"
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