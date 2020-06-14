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Hürriyet
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Haber Giriş: 14 Haziran 2020 - 16:06,

Donald Trump'tan şok tepki!

Amerika'yı ikiye bölen karar...

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Spor Arena Dış Haberler | ABD'nin Minnesota şehrinde George Floyd'un beyaz bir polis tarafından öldürülmesinin ardından tartışmalar devam ediyor.

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Yüzbinlerce insanın sokaklarda polisle çatıştığı ülkede şehirler yakılıp yıkıldı, polis araçları ateşe verilmişti.

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Binlerce insanın sokağa döküldüğü gösterilerde polis şiddeti her geçen gün artıyor. Beyaz Saray'a yürümek isteyenleri ise gizli servis durdurmuştu.

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ABD Başkanı Donald Trump ise "Eğer eyalet yönetimleri çağrıda bulunursa, ordumuz olayları durdurmak için göreve hazır ve istekli. Birliklerimiz hızlı bir şekilde oraya intikal edebilir" ifadelerini kullanmıştı.

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Trump'ın bu sözleri sonrası en sert tepki San Antonio Spurs ve ABD Milli Takımı başantrenörü Gregg Popovich'ten gelmişti.

7TRUMPIN BEYNİ YOK
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TRUMP'IN BEYNİ YOK

Tecrübeli koç, "Trump'ın beyni olsaydı, yüzde 99'u alaycı olsa bile, dışarı çıkıp insanları birleştirmek için bir şeyler söylerdi. Ama insanları bir araya getirmeyi umursamıyor.

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Ne yapılması gerektiği çok açık. Bir başkanın çıkıp 'Siyah hayatın önemli' olduğunu söylemesi gerekiyor. Sadece bu 3 kelimeyi söylesin. Ama yapmayacak ve yapamayacak" ifadelerini kullanmıştı.

9AR DAMARI ÇATLAMIŞ
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AR DAMARI ÇATLAMIŞ

Amerikalı futbolcu Michael Bradley ise "Bomboş bir başkanımız var. Trump'ın ar damarı çatlamış, onda ahlaka dair hiçbir şey göremiyorum. Trump'ın liderlik vasfı yok" demişti.

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Yüzde 70'i siyahi sporculardan oluşan NFL'in yöneticilerinden Roger Goodell ise Amerikan milli marşı okunurken ayakta durmanın zorunlu olduğu kuralının kaldırıldığını duyurdu.

11KAEPERNICK, ERKEN EMEKLİ OLMAK ZORUNDA KALMIŞTI
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KAEPERNICK, ERKEN EMEKLİ OLMAK ZORUNDA KALMIŞTI

Colin Kaepernick, 2016 yılında ırkçılık ve polis şiddetini protesto etmek için milli marş okunurken ayakta durmayı reddederek bir dizini yere koymuş ve o dönem bu eylemi nedeniyle NFL yönetiminden gereken desteği görmemişti. Eyleminin ardından hiçbir takım onunla çalışmak istememiş ve mesleğinden erken emekliye ayrılmak zorunda kalmıştı.

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ABD Başkanı Donald Trump ise NFL'in marş kararına sert tepki gösterdi.

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Konuyla ilgili konuşan Trump, "NFL'in bu kararı ülkemize ve bayrağımıza saygısızlık. NFL'in aldığı bu kararı desteklemiyorum. Artık maçları izlemeyeceğim" dedi.

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Amerika'yı adeta ikiye bölen karara NFL'in bu kararına Megan Rapinoe de destek verdi.

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