Donald Trump'tan şok tepki!

Spor Arena Dış Haberler | ABD'nin Minnesota şehrinde George Floyd'un beyaz bir polis tarafından öldürülmesinin ardından tartışmalar devam ediyor.
2
Abone Ol
Yüzbinlerce insanın sokaklarda polisle çatıştığı ülkede şehirler yakılıp yıkıldı, polis araçları ateşe verilmişti.
3
Abone Ol
Binlerce insanın sokağa döküldüğü gösterilerde polis şiddeti her geçen gün artıyor. Beyaz Saray'a yürümek isteyenleri ise gizli servis durdurmuştu.
4
Abone Ol
5
Abone Ol
ABD Başkanı Donald Trump ise "Eğer eyalet yönetimleri çağrıda bulunursa, ordumuz olayları durdurmak için göreve hazır ve istekli. Birliklerimiz hızlı bir şekilde oraya intikal edebilir" ifadelerini kullanmıştı.
6
Abone Ol
Trump'ın bu sözleri sonrası en sert tepki San Antonio Spurs ve ABD Milli Takımı başantrenörü Gregg Popovich'ten gelmişti.
7
Abone Ol
TRUMP'IN BEYNİ YOK
Tecrübeli koç, "Trump'ın beyni olsaydı, yüzde 99'u alaycı olsa bile, dışarı çıkıp insanları birleştirmek için bir şeyler söylerdi. Ama insanları bir araya getirmeyi umursamıyor.
8
Abone Ol
Ne yapılması gerektiği çok açık. Bir başkanın çıkıp 'Siyah hayatın önemli' olduğunu söylemesi gerekiyor. Sadece bu 3 kelimeyi söylesin. Ama yapmayacak ve yapamayacak" ifadelerini kullanmıştı.
9
Abone Ol
AR DAMARI ÇATLAMIŞ
Amerikalı futbolcu Michael Bradley ise "Bomboş bir başkanımız var. Trump'ın ar damarı çatlamış, onda ahlaka dair hiçbir şey göremiyorum. Trump'ın liderlik vasfı yok" demişti.
10
Abone Ol
Yüzde 70'i siyahi sporculardan oluşan NFL'in yöneticilerinden Roger Goodell ise Amerikan milli marşı okunurken ayakta durmanın zorunlu olduğu kuralının kaldırıldığını duyurdu.
11
Abone Ol
KAEPERNICK, ERKEN EMEKLİ OLMAK ZORUNDA KALMIŞTI
Colin Kaepernick, 2016 yılında ırkçılık ve polis şiddetini protesto etmek için milli marş okunurken ayakta durmayı reddederek bir dizini yere koymuş ve o dönem bu eylemi nedeniyle NFL yönetiminden gereken desteği görmemişti. Eyleminin ardından hiçbir takım onunla çalışmak istememiş ve mesleğinden erken emekliye ayrılmak zorunda kalmıştı.
12
Abone Ol
ABD Başkanı Donald Trump ise NFL'in marş kararına sert tepki gösterdi.
13
Abone Ol
Konuyla ilgili konuşan Trump, "NFL'in bu kararı ülkemize ve bayrağımıza saygısızlık. NFL'in aldığı bu kararı desteklemiyorum. Artık maçları izlemeyeceğim" dedi.
14
Abone Ol
Amerika'yı adeta ikiye bölen karara NFL'in bu kararına Megan Rapinoe de destek verdi.