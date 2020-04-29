Diletta Leotta'dan 'karantina makarnası' tarifi

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, evinde karantinada geçirdiği günlerde takipçilerine yemek tarifi verdi.İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, corona virüs karantinasından ilginç paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor.Güzel sunucu, Instagram 'story'lerinde yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti.Diletta Leotta daha önce terasında erkek arkadaşıyla boks çalışması yapmıştı.Geçen günlerde ise balkonuna koyduğu şişme havuzun içine su doldurup Karantinada havuz paylaşımı yapmıştı.Leotta son olarak önceki akşam yaptığı soslu makarnayı takipçileriyle paylaştı.İlk olarak makarna sosunun pişmesini paylaşan ünlü sunucu ardından makarnasının son halini görücüye çıkardı.Makarnayı yerken çekilen fotoğrafını da paylaşan Leotta'nın tişörtündeki lekeler dikkat çekti.Diletta Leotta için yemek yapmakta sakar ve pek de becerikli değil tarzında yorumlar yapıldı.Diletta Leotta se erkek arkadaşının karantina sırasında balkonda güneşlendiği görüntüler de sosyal medyada çok konuşulmuştu.