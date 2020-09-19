MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDiletta Leotta yaşadığı iğrenç olayı itiraf etti!
GeriFutbol Diletta Leotta yaşadığı iğrenç olayı itiraf etti!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 19 Eylül 2020 - 11:37 | 

Diletta Leotta yaşadığı iğrenç olayı itiraf etti!

"30 bin Euro vermezsen..."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Ünlü spor spikeri Diletta Leotta gerek aşk hayatı gerekse başına gelen olaylarla gündemden düşmüyor...

2
Abone Olgoogle-news

Leotta'nın dünyaca ünlü futbolcu Zlatan Ibrahimovic'le aşk yaşadığı iddiası İtalya'da gündeme oturmuştu.

3
Abone Olgoogle-news

İtalya'da haftalık olarak yayın yapan "Chi" dergisinin kapağında "Yazın sürpriz çifti" başlığıyla verilen haberde ikilinin Sardunya Adası'nda bulunan bir restoranda baş başa akşam yemeği yediği yazılmıştı.

4MENAJERİ YALANLADI
Abone Olgoogle-news

MENAJERİ YALANLADI

Zlatan cephesinden açıklama gelmezken, Leotta'nın menajeri ise "Reklam işbirliği için bir araya gelmiş iki profesyonel insan ve ortada ilişki yok" ifadeleriyle haberi yalanlamıştı.

5
Abone Olgoogle-news

Ibrahimovic ile Diletta, İtalya'daki karantina döneminde bir reklam filminde tanışmışlardı.

6COMO GÖLÜNDE GÖRÜNTÜLENDİ
Abone Olgoogle-news

COMO GÖLÜ'NDE GÖRÜNTÜLENDİ

Geçtiğimiz gün ise 29 yaşındaki Leotta'nın başarılı iş adamı Marco Valta ile yeni bir aşka yelken açtığı haberleri yayılmaya başladı.

7
Abone Olgoogle-news

Önce Como Gölü'nde bir gezinti yapan çift, ardından da sörf dersleri alarak keyifli zaman geçirnişti.

8ŞANTAJ İTİRAFI
Abone Olgoogle-news

ŞANTAJ İTİRAFI

Bu arada kitap çıkarmaya hazırlanan güzel spor spikeri, geçtiğimiz yılın Temmuz ayında şantaja uğradığını itiraf etti.

9
Abone Olgoogle-news

Hayatını yazdığı kitapta şantaj olayına değinen Leotta konuyla ilgili, "2016'da cep telefonum hacklendi ve bazı fotoğraflarım İnternet'te kaldı.

1030 BİN EUROYU VERMEZSEN...
Abone Olgoogle-news

"30 BİN EURO'YU VERMEZSEN..."

Temmuz 2019'da gecenin ortasında kısa mesajla şantaja uğradım.

11
Abone Olgoogle-news

Mesaj, '30 bin euroyu vermek için 8 saatiniz var, aksi takdirde sizin müstehcen videolarınızı yayınlayacağız' şeklindeydi. Elbette video yoktu" dedi.

12TEHDİTLERDEN ÇOK KORKTUM
Abone Olgoogle-news

"TEHDİTLERDEN ÇOK KORKTUM"

O dönemlerde ciddi şekilde korku yaşadığını belirten güzel spiker, "Şantaj sırasında tehditlerden korktum, şaşkına döndüm.

13
Abone Olgoogle-news

Ama hemen önceki davada bana yardım eden polis memurunu aradım ve sonunda her şey yoluna girdi" ifadelerini kullandı.

14KORUNDUĞUMU HİSSETMEYE İHTİYACIM VAR
Abone Olgoogle-news

"KORUNDUĞUMU HİSSETMEYE İHTİYACIM VAR"

Geçtiğimiz günlerde hayatında olmasını istediği ideal erkeğin tanımını yapan Leotta şu ifadeleri kullanmıştı:

15
Abone Olgoogle-news

"Doğam gereği, benimkinden farklı dünyalara meraklıyım ve farklı insanlarla, ilgim olmayan konuları keşfetmeyi seviyorum. Bir erkekte ne arıyorum? İhtiyaçlarım zaman içerisinde değişiyor. Şu anda hafifliğe ve korunduğumu hissetmeye ihtiyacım var."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi