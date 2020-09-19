Diletta Leotta yaşadığı iğrenç olayı itiraf etti!

"Doğam gereği, benimkinden farklı dünyalara meraklıyım ve farklı insanlarla, ilgim olmayan konuları keşfetmeyi seviyorum. Bir erkekte ne arıyorum? İhtiyaçlarım zaman içerisinde değişiyor. Şu anda hafifliğe ve korunduğumu hissetmeye ihtiyacım var."