Diletta Leotta yaşadığı iğrenç olayı itiraf etti!

Ünlü spor spikeri Diletta Leotta gerek aşk hayatı gerekse başına gelen olaylarla gündemden düşmüyor...
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Leotta'nın dünyaca ünlü futbolcu Zlatan Ibrahimovic'le aşk yaşadığı iddiası İtalya'da gündeme oturmuştu.
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İtalya'da haftalık olarak yayın yapan "Chi" dergisinin kapağında "Yazın sürpriz çifti" başlığıyla verilen haberde ikilinin Sardunya Adası'nda bulunan bir restoranda baş başa akşam yemeği yediği yazılmıştı.
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MENAJERİ YALANLADI
Zlatan cephesinden açıklama gelmezken, Leotta'nın menajeri ise "Reklam işbirliği için bir araya gelmiş iki profesyonel insan ve ortada ilişki yok" ifadeleriyle haberi yalanlamıştı.
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Ibrahimovic ile Diletta, İtalya'daki karantina döneminde bir reklam filminde tanışmışlardı.
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COMO GÖLÜ'NDE GÖRÜNTÜLENDİ
Geçtiğimiz gün ise 29 yaşındaki Leotta'nın başarılı iş adamı Marco Valta ile yeni bir aşka yelken açtığı haberleri yayılmaya başladı.
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Önce Como Gölü'nde bir gezinti yapan çift, ardından da sörf dersleri alarak keyifli zaman geçirnişti.
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ŞANTAJ İTİRAFI
Bu arada kitap çıkarmaya hazırlanan güzel spor spikeri, geçtiğimiz yılın Temmuz ayında şantaja uğradığını itiraf etti.
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Hayatını yazdığı kitapta şantaj olayına değinen Leotta konuyla ilgili, "2016'da cep telefonum hacklendi ve bazı fotoğraflarım İnternet'te kaldı.
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"30 BİN EURO'YU VERMEZSEN..."
Temmuz 2019'da gecenin ortasında kısa mesajla şantaja uğradım.
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Mesaj, '30 bin euroyu vermek için 8 saatiniz var, aksi takdirde sizin müstehcen videolarınızı yayınlayacağız' şeklindeydi. Elbette video yoktu" dedi.
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"TEHDİTLERDEN ÇOK KORKTUM"
O dönemlerde ciddi şekilde korku yaşadığını belirten güzel spiker, "Şantaj sırasında tehditlerden korktum, şaşkına döndüm.
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Ama hemen önceki davada bana yardım eden polis memurunu aradım ve sonunda her şey yoluna girdi" ifadelerini kullandı.
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"KORUNDUĞUMU HİSSETMEYE İHTİYACIM VAR"
Geçtiğimiz günlerde hayatında olmasını istediği ideal erkeğin tanımını yapan Leotta şu ifadeleri kullanmıştı:
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"Doğam gereği, benimkinden farklı dünyalara meraklıyım ve farklı insanlarla, ilgim olmayan konuları keşfetmeyi seviyorum. Bir erkekte ne arıyorum? İhtiyaçlarım zaman içerisinde değişiyor. Şu anda hafifliğe ve korunduğumu hissetmeye ihtiyacım var."